No fue una tarde positiva para Canarios y Maristas

En el marco de la segunda fecha del URBA Top 12, San Luis y La Plata no tuvieron su mejor tarde y cayeron en sendas presentaciones. El Marista, que llegaba envalentonado después de consumar la gran victoria clásica ante el Canario en la jornada inaugural, no pudo mantener la línea y terminó derrotado por Belgrano, en condición de visitante por 26 a 15. San Luis estuvo al frente durante gran parte del partido, pero no supo mantener la ventaja ante el último campeón del extinto Top 14 y tampoco hilvanar su segunda victoria consecutiva. Si bien el partido fue parejo, el pack de forwards local dio sus frutos y marcó la diferencia.

Por su parte, La Plata, que necesitaba recuperarse del traspié en el clásico con San Luis, volvió a evidenciar flaquezas en las formaciones fijas y su juego, por lo que fue apabullado en Gonnet por CUBA, que lo derrotó de manera contundente: 51 a 21.

De esta forma, ambos conjuntos ya se enfocan en la siguiente fecha, la tercera, en la cual La Plata visitará al siempre complicado Atlético del Rosario, mientras que San Luis recibirá en La Cumbre a Regatas.

Vale destacar que tanto el Marista como el Canario se encuentran a la espera de los compromisos de cuartos de final del Nacional de Clubes A y B respectivamente.

El Verde sube a fuerza de triunfos

Después de arrastrar tres caídas en fila en el comienzo de la Primera A de la URBA, Los Tilos empezó a recuperar la memoria y consiguió su segunda victoria en forma consecutiva, gracias a la victoria como visitante ante Champagnat por 34 a 20, en el marco de la quinta fecha. Por su parte, Universitario dejó pasar una inmejorable chance de conseguir la victoria, y perdió sobre el final ante Moreno por 15 a 14.

En tanto, Albatros, cayó como local ante Centro Naval por 25 a 23, por una nueva jornada de la Primera C.