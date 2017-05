“No importa cómo lleguemos, estos son partidos aparte”

A pesar de las tres derrotas consecutivas en el torneo y la eliminación en la Copa Sudamericana, Nicolás Mazzola aseguró que los antecedentes inmediatos no influirán en el desarrollo del clásico ante el Pincha

La eliminación ante Ponte Preta aún genera bronca y dolor dentro del equipo, ya que durante los 90 minutos en el Bosque el Lobo mereció e hizo todo para llevarse la victoria. Sin embargo, el plantel de Gimnasia, que trabaja con los cañones puestos en el próximo clásico ante Estudiantes, es consciente de que se encuentra ante una gran posibilidad para revertir el rumbo en el actual semestre y cortar una racha adversa con el eterno rival.

“La bronca aún queda. Se vio durante el partido y quedó más que claro: merecimos más. Ellos, con el gol, nos complicaron, pero luego no tuvieron más situaciones claras. Generamos muchas más opciones, pero no pudimos cerrar el partido. Lamentablemente quedamos eliminados”, analizó el delantero albiazul, Nicolás Mazzola.

“Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y no alcanzó. El dolor de todos nosotros es por las situaciones que tuvimos para liquidarlo y la pelota no entró”, agregó el atacante que, con seguridad, será titular en el estadio de Quilmes.

En cuanto a lo que viene, el futbolista, que ya lleva dos goles en el actual torneo, detalló que el resultado ante los brasileños no va a influir en el clásico: “No importa cómo llega cada uno, contra Estudiantes será un partido totalmente distinto. Lógicamente, hubiera sido mucho mejor haber pasado de fase, porque te suma confianza, pero eso no tiene nada que ver. Este tipo de choques se prepara aparte. No va a influir en nada. Obviamente, apuntamos a ganarlo”.

Sobre el final, Mazzola fue autocrítico y confesó: “En los últimos encuentros no pudimos mantener el resultado y en otro jugamos muy mal. Ante Ponte Preta, salimos de ese pozo, pero la Copa tiene estas cosas. El gol de visitante vale más. Trabajamos para ganar los partidos, y nos queda haber dejado todo”.