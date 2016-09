No llegó a la punta: el Lobo cayó en el Bosque 1-0 ante Atlético Rafaela





El Lobo perdió 0-1 ante Atlético Rafaela en el Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia se vio obstruido por la defensa visitante al encontrar los espacios para atacar, sin embargo pudo llevarle peligro al arco de la Crema pero no concretó. Los santafecinos estuvieron condicionados, lograron el gol en una contra y se llevan los tres puntos ya que pelean por no descender.

Los Triperos tuvieron la pelota la mayoría del tiempo en la primera etapa. Además, en disparos al arco, tuvo dos chances, una en los pies de Vegetti y la otra, aun más clara que la anterior, con Niell como protagonista luego de un tiro libre de Botinelli, en el primer tiempo. En la segunda etapa cuadriplicó las mismas con ocho llegadas claras.

En cambio, los rafaelinos contaron con dos disparos que se aproximaron a la meta que defiende Martín Arias por parte de Luna, en la primera etapa. En el complemento sumaron tres más.

Dentro de los que se destacaron están el arquero albiazul que contó con más de una chance en la que evadió el peligro y le trajo tranquilidad a la defensa local. Además, Luciano Perdomo fue quien se adjudicó todas las recuperaciones en el mediocampo siendo el patrón de la estancia y marcó el paso. Guanini fue de los que más pelotas sacó del fondo albiazul. Licht, como de costumbre, estuvo muy participativo.

A los 11 de la segunda etapa llegó Rafaela desde la derecha, Litch no logró cortar a Romero, este último llegó hasta el fondo y lanzó un centro razante hacia atrás que Luna alcanzó a desviar hacia el arco. En la trayectoria la pelota rebotó en Guanini y antes de la reacción de Martín Arias, ya en el área chica, la tocó Bognino al primer palo. Estaba habilitado porqué Ramos venía con la marca del delantero.

Posterior a la conversión de la Crema, Gimnasia se avalanzó sin ideas en búsqueda del gol que le diera, al menos, el empate parcial. No pudo y pareció falto de ideas. No logró generar la profundidad necesaria para marcar, además, falló en otras ocaciones en las que no estuvo fino a la hora de enbocarla en el arco que defendió Hoyos.

El ingreso de Ibañez aportó mucha frescura en el traslado hacia tres cuartos de cancha rival, Faravelli estuvo preciso. No lo estuvieron Vegetti ni Botinelli en la primera etapa, por eso fueron los que primero salieron del campo. Alfaro decidió poner a Mazzola que no aportó soluciones.

El entrenador tendrá una larga semana en la que se hablará de esta derrota y de otras cosas, también. La noticia será que pasará luego de la venta de Meza, será muy largo el tiempo en el que vuelva a jugar el Lobo y la derrota quedará atás más allá de mitad de semana.Será determinante la relación Onofri-Alfaro y el inconveniente de sueldo impagos.

Síntesis:

Formaciones:

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Christian Ramos, Lucas Licht; Ramiro Carrera, Luciano Perdomo, Daniel Imperiale, Darío Bottinelli; Franco Niell y Pablo Vegetti. Director técnico: Gustavo Alfaro.

Suplentes: Manuel García, Mauricio Romero, Dardo Miloc, Sebastián Romero, Lorenzo Faravelli, Nicolás Ibañez y Nicolás Mazzola.

Atlético Rafaela: Lucas Hoyos; Eros Medaglia, Teodoro Paredes, Gastón Campi, Mathías Abero; Emiliano Romero, Lucas Pittinari, Walter Serrano, Fernando Luna; Marco Bognino y Robin Ramírez. Director técnico: Juan Manuel Llop.

Suplentes: Ramiro Macagno, Rodrigo Colombo, Nelson Benítez, Santiago Paz, Gabriel Morales, Sergio Almirón y Ramiro Costa.

Gol: 11' ST Marco Bognino (Altlético Rafaela).

Amonestaciones: 10' PT Eros Medaglia (Atlético Rafaela), 21' PT Daniel Imperiale (Gimnasia), 30' ST Santiago Paz (Atlético Rafaela), 41' ST Daniel Imperiale (Gimnasia).

Cambios: 43' PT Paredes por Colombo (Atlético Rafaela), 16' ST Botinelli por Faravelli y Vegetti por Mazzola (Gimnasia), 28' ST Serraro por Paz (Atlético Rafaela), 30' ST Bonifacio por Ibañez (Gimnasia), 33' ST Ramírez por Costa (Atlético Rafaela).

Incidencias: 41' ST Expulsión Daniel Imperiale (Gimnasia).



Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

¡GOL DE RAFAELA! Borgnino pone el 1-0 ante Gimnasia en la ciudad de La Plata. https://t.co/9JxLgEvXdg — TyC Sports (@TyCSports) 20 de septiembre de 2016