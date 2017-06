“No necesitamos vender para traer refuerzos”

En contacto con este medio, el tesorero de Gimnasia, Gerardo Marzola, dio buenas señales de cara al próximo mercado de pases. “Los números del nuevo DT son inferiores a los del anterior”, soltó

A días de que comience el ciclo de Mariano Soso como entrenador del primer equipo, la dirigencia de Gimnasia viene trabajando en varios frentes para poder respaldar el proyecto futbolístico que, además del técnico, tendrá una importante renovación en cuanto a su plantel profesional.

En pleno proceso del concurso preventivo de acreedores y con la necesidad de bajar el presupuesto mensual que genera el fútbol profesional (actualmente reúne más de 40 contratos y buscarán reducirlo a un poco más de la mitad), la llegada de refuerzos para la próxima temporada no será una tarea sencilla.

Sin embargo, desde calle 4 ya han elaborado una proyección financiera que no solo les permitirá contratar jugadores, sino que además podrán hacerlo sin tener que vender a los futbolistas que pueden ingresar en la consideración de otros clubes en el mercado de pases venidero.

“Equilibrar los costos y egresos del plantel profesional es algo que se viene trabajando desde que asumió el secretario técnico, Roberto Depietri. No es una novedad que la cantidad de profesionales es superior a la media, por lo que se deberá buscar una solución”, analizó en contacto con este medio el tesorero del club, Gerardo Marzola.

A pesar de las dificultades económicas, los encargados de elaborar los números son optimistas respecto a no desprenderse de ningún futbolista, al menos que surja alguna oferta “imposible” de rechazar. “Los números van mejorando. Esta semana se terminarán de pagar los sueldos de todos los empleados, incluida el área del fútbol, y todos los compromisos asumidos antes del 12 de este mes. Ayer se cobraron los derechos de televisión y se cancelaron todos los pendientes. Con esta prolijidad, sumado al achique en el plantel, no vamos a necesitar vender para comprar jugadores. Hoy por hoy no se paga al contado, se financia pero todo está sujeto a la reestructuración”, comentó.

En el marco de ese planteo, que comenzó la gestión de Gabriel Pellegrino, se encuentra el contrato del flamante técnico: “En ese aspecto, mejoramos considerablemente. Sin duda, se encuentra por debajo del costo del cuerpo técnico anterior”, cerró.

Nuevo contacto con Soso para cerrar el contrato

La cláusula de rescisión del contrato que firmó con el Sporting Cristal no le permite a Mariano Soso asumir la dirección técnica de Gimnasia hasta el 20 de este mes. Sin embargo, el flamante entrenador ya tiene la mente puesta en el nuevo proyecto futbolístico del Lobo, analiza los partidos del equipo mediante videos y está en contacto permanente con el secretario técnico, Roberto Depietri, para evacuar dudas, cotejar rendimientos y comenzar a delinear lo que será el armado del próximo plantel, además de definir el lugar en el que se llevará a cabo la pretemporada.

De todas maneras, antes de estos temas que se van tratando a diario, en las últimas horas se desarrolló en Capital Federal una reunión entre el joven técnico, quienes lo asesoran y la dirigencia albiazul para terminar de delinear los puntos del vínculo contractual del propio Soso y el del resto de sus colaboradores.

En este punto, se supo que, en un principio, la idea sería que se extienda por el lapso de doce meses con la posibilidad de renovar o de rescindir de manera unilateral entre ambas partes.

Además, el mismo será variable, ya que tendrá escalones económicos de acuerdo al cumplimiento de los objetivos que se trazaron.

Cabe recordar que el cuerpo técnico de Mariano Soso estará integrado por Juan Gómez (PF); Diego Buján, Nicolás Domínguez (ayudantes) y Humberto Caminos (entrenador de arqueros).