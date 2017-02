"No tiene sentido objetar lo que marcan FIFA y CONMEBOL"

El presidente de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, aseguró hoy que "no tiene sentido objetar lo que marcan FIFA y CONMEBOL" en el artículo 87 del nuevo Estatuto, tal como lo votaron los dirigentes en Asamblea para impedirle a esas federaciones que aprueben las candidaturas presidenciales.

"Los dirigentes tendrían que leer las nuevas reglamentaciones y deben saber que el presidente no es tan libre, tiene controles y hay comisiones de todo tipo. Además, los dirigentes tenemos que entender que llegamos a esta situación por nosotros mismos. No tiene sentido objetar lo que marcan FIFA y CONMEBOL", expresó el dirigente en declaraciones radiales.

Y continuó: "Deberíamos ir parte por parte en el Estatuto, no desconocer a FIFA y CONMEBOL, no estamos en condiciones de plantear esas cosas". Además, aclaró que no se cambió "nada" del Estatuto aprobado por FIFA y CONMEBOL y que "sólo fue un pedido de la Asamblea" que las pruebas de integridad de los candidatos a presidente de AFA la haga el Colegio de Abogados de Buenos Aires y no la máxima federación internacional de fútbol.

"Ahora FIFA debe hacer un análisis de lo que se ha enviado como Estatuto", agregó el directivo.

