“Nos pararon la pelea muy mal”

El árbitro del choque entre Suárez y Shakur suspendió el combate sin conteo de protección

La pelea entre Gastón Suárez y una promesa del boxeo norteamericano terminó rápidamente y mal para el muchacho de 29 años, en el emblemático ring del Madison Square Garden. De pronto, las cámaras se fueron con el púgil olímpico, Shakur, de piel morena y pantalonera verde, quien en un primer plano festejaba en el encordado y dedicaba el triunfo al público neoyorquino. Gastón se había ido al suelo, pero el árbitro nunca efectuó la cuenta de protección de ocho segundos.

—¿Qué pasó en la acción que dio por terminado el combate?

—No hubo una mano; me caía hacia adelante cuando Shakur trató de conectar un golpe que apenas me rozó y me fui al suelo. En este deporte todos saben que un boxeador que cae boca abajo no se levanta más, pero yo en cinco segundos me recuperé y tenía al árbitro al lado. No estaba para que la paren.

—¿Fueron a reclamar?

—Sí, le hicimos el planteo a los fiscales y al árbitro. Nos dijeron que no hay cuenta, hay nocaut efectivo. En Nueva York cuidan la integridad física del boxeador. Sabíamos que están muy exigentes porque recientemente hubo una muerte, pero esto sinceramente fue demasiado. Antes de la pelea me hicieron dos veces el control antidoping, no me dejaban tomar cualquier agua ni pasar al baño solo. También controlaron mucho mi vendaje.

—¿Qué se te pasa por la cabeza cuando vuelven los recuerdos de ese primer round?

—No me dieron ninguna chance. Faltaban 20 segundos. Si me ganan, que lo hagan como corresponde. Se puede ver por el canal de YouTube que en todo momento estuve consciente. No tengo ningún tipo de marca en la cara.