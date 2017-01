“Nos preparamos para cambiar la imagen y hacer una buena Copa”

En contacto con El Clásico, Luciano Perdomo admitió que uno de los objetivos que se trazó el plantel para el año es repuntar en el torneo local y llegar lejos en la Sudamericana

Luciano Perdomo ha sido una de las mejores apariciones de la cantera de Gimnasia. Desde su debut (primera fecha del torneo pasado ante Banfield, en 2016) y con un rendimiento que se ha destacado por su regularidad, el nacido en San Miguel del Monte se ganó un lugar dentro del equipo titular.

Con pasado en las juveniles como mediocampista ofensivo, “Puchi” se afianzó como volante central siendo importante y clave a la hora de reemplazar a Fabián Rinaudo, quien por una lesión no tuvo participación en todo el segundo semestre del año pasado.

Con mayor rodaje y participación en el equipo y a horas de haber regresado de Tandil, Perdomo dialogó con El Clásico sobre la pretemporada realizada en las sierras, los partidos amistosos, la función en la cancha y lo que se viene para el Lobo.

“El balance es muy positivo, creo que hicimos una pretemporada muy buena. Eso es importante porque los resultados del exigente trabajo que hicimos se van a ver reflejados en la cancha. Además, para el grupo haber estado todos juntos, sin problemas y con una convivencia excelente fue realmente positivo”, arrancó.

Gustavo Alfaro trabajó un sistema con un comando doble en la mitad de la cancha. Aunque en los amistosos Rinaudo no pudo participar por su lesión, es un hecho que, junto a Fito, formará una dupla de recuperación en la mitad de la cancha. “En lo personal me siento bien, siempre con cosas para pulir, pero estoy conforme. En cuanto al plantel, crecimos como grupo. Rinaudo es un jugador con mucha experiencia y mi idea es tratar de aprender todo lo que pueda a su lado. Las prácticas en las que nos ha tocado jugar, lo hicimos bien, me sentí muy cómodo”, explicó el volante.

En cuanto a lo futbolístico, el plantel es consciente de que debe mejorar en el certamen local. “No tuvimos el torneo que esperábamos, pero por suerte el último partido ante Godoy Cruz lo ganamos y eso ayudó para recuperar la confianza. Nos preparamos para cambiar la imagen”, cerró.