Orgullo platense: Pinchas de Selección









Santiago Ascacíbar, Lucas Rodríguez y Juan Foyth, tres hombres del seleccionado argentino Sub 20 y jugadores de Estudiantes, atendieron al diario Hoy en el predio de Ezeiza, antes de jugar el Sudamericano en Ecuador

Bajo un sol resplandeciente y a cuadras del aeropuerto internacional Ministro Pistarini en Ezeiza, tres platenses recibieron a este diario en el fabuloso predio que posee la AFA. La Selección argentina Sub 20 que dirige Claudio Úbeda se prepara para disputar el Sudamericano que dará las plazas para el Mundial de dicha categoría a mitad de año.

Santiago Ascacíbar, Lucas Rodríguez y Juan Foyth, hombres de Estudiantes, formados en el Country Club de City Bell y oriundos de la ciudad de La Plata, tomaron contacto con este medio a solas, en vísperas de lo que será el torneo que se disputará en Ecuador.

Luego de un duro entrenamiento, los tres Pinchas de Selección charlaron con este medio para contar sus sensaciones tras un 2016 fantástico para ellos y un 2017 que los encuentra con los colores de la Argentina, con un desafío importante por delante.

Tanto Tití Rodríguez como el Rusito Ascacíbar, debutaron en la Primera de Estudiantes en 2016, y a base de buenos rendimientos se hicieron de un lugar importante dentro del equipo de Nelson Vivas. Fue el volante central quien sorprendió a propios y extraños y se ganó el amor de los hinchas Pincharratas, generando muchos elogios en el mundo del fútbol. Por él se estiman ofertas que superarían los 10 millones de dólares.

En tanto, Tití llegó a la Primera para suplantar a Gastón Fernández tras su alejamiento del club, un histórico jugador que fue campeón de la Copa Libertadores 2009. Rodríguez, con sus gambetas y sus goles importantes, como sucedió en el Bajo Flores ante San Lorenzo, llegó a ser considerado para las juveniles de Argentina.

Por su parte, si bien todavía no debutó, Juan Foyth se adueñó de la zaga central de la Reserva Pincha que era dirigida por Fernando Ortiz. Un defensor central con elegancia, que puede gambetear a un delantero y salir jugando, tal como lo hacen los cracks del Viejo Continente.

Los tres, con raíces platenses y criados en Estudiantes, marcan un punto de inflexión de cara al futuro, y llenan de expectativas al pueblo futbolero de poder tener presencias locales en la futura Selección argentina de Lionel Messi y compañía.

Capitán y referente entre los pibes

En diálogo con este medio, Juan Sebastián Verón, presidente y jugador de Estudiantes, llenó de elogios a uno de sus preferidos dentro del plantel de Nelson Vivas. “No tiene techo y está en un proceso formativo en el cual tiene mucho para dar y para aprender”, destacó la Brujita, que tiró tremendo halago para el capitán de la Sub 20.

Ascacíbar es diferente al resto hasta fuera de la cancha, también a la hora de declarar. En una de sus declaraciones remarcó la importancia de la familia al momento de pensar en una futura transferencia a Europa: “Muchos no tienen la posibilidad de estar con su familia o eligen ser más independientes. Yo disfruto de mis padres y de mis cuatro hermanos”, confesó.

Pequeño gigante:“Sirve la experiencia en Primera”

A horas de partir rumbo a Ecuador, Lucas Rodríguez confesó la importancia de jugar en Primera y todo lo que aprendió en 2016 para volcarlo en esta etapa en la Selección argentina. “La experiencia que te dan los minutos en Primera sirve, porque te dan roce y rodaje a la hora de saltar a la cancha”, contó Tití.

En tanto, con respecto a sus compañeros que aún no han tenido tantos minutos en la elite del fútbol argentino, expresó: “Más allá de que algunos jugamos más y otros menos, vamos a ser todos iguales y cada uno dará lo mejor de sí para llegar a conseguir la clasificación al Mundial, que es lo más importante”.

Foyth va por todo: “Intento demostrar por qué estoy acá”

Juan Foyth, a pesar de no haber debutado, no se quita méritos. Expresó su felicidad por participar de un seleccionado juvenil y destacó: “Cuando me enteré que me habían citado no lo podía creer, pero me tuve que mentalizar rápido e intentar demostrar por qué estoy acá”.

Con respecto a Estudiantes y lo que se avecina con Argentina, el central no desespera; con los pies sobre la tierra, respondió: “Mi meta está en el Sudamericano para después intentar llegar a Primera. Si se nos da ir al Mundial con la Sub 20 sería espectacular”.