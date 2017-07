Panchito Lombardi dejará el Pincha y jugará en Europa

El jugador de handball surgido de Estudiantes se instalará en Italia para sumarse al Gaeta Sporting Club. Antes de viajar, visitó este medio y expresó sus sensaciones sobre este desafío

Un luchador, dentro y fuera del campo de juego. Francisco Lombardi, platense de 21 años que se desempeña de extremo izquierdo en el primer equipo de handball de Estudiantes, atraviesa horas soñadas de cara al nuevo desafío que le tocará afrontar en dos semanas. Panchito, conocido así por sus amigos y familiares, firmó contrato por los próximos dos años con el Gaeta Sporting Club, institución italiana que disputa la Serie A1.

Surgido de las Inferiores del Pincha, Francisco dejará el club en los próximos días para arribar a Europa, donde llevará a cabo su primera experiencia en una liga profesional.

Lombardi, quien además es hincha del club, vistió la camiseta de Estudiantes en todas las divisiones formativas y, además, tuvo la oportunidad de defender la casaca de la Selección argentina en el Panamericano Junior 2015, donde logró la mellada de plata. Incluso disputó el Mundial Junior y, en 2016, se consagró campeón con el seleccionado nacional universitario en los Juegos Universitarios Sudamericanos de Mar del Plata.

A pocos días de partir hacia el Viejo Continente, Panchito se acercó gentilmente a la redacción de este medio, donde expresó sus sensaciones y deseos de cara a la gran oportunidad que se le presentó.

—¿Cómo recibiste la noticia?

—Al principio fue todo dudoso, porque tenía que ver si tenía los papeles en orden. Por suerte me dieron el okey y luego de eso me mandaron el contrato, lo firmé y ya me lo mandaron de nuevo. Tengo programado viajar el 19 de julio. Allá terminaré de hacer la ciudadanía italiana.

—¿Cómo lo tomaste?

—No lo dudé ni un segundo. Lo tomo como experiencia para ver cómo es el nivel. El dinero es bueno, pero yo quiero sumar enseñanzas allá en Europa, en donde el torneo es profesional y de buen nivel. Firmé por dos años y me dijeron que si quiero puedo renovar por dos años más. Me dan casa y comida, solo me voy a dedicar a jugar.

—¿Tenías ganas de viajar?

—Mi idea era irme, lo tenía en la cabeza. Mi familia me dio confianza para que esto se pueda concretar. Una vez que mandé los papeles hablé con mi entrenador y mis compañeros del club, y la verdad es que todos me apoyaron un montón. Saben que quiero mucho a Estudiantes y que esto será una gran experiencia.

—¿Qué es lo que más vas a extrañar?

—A mis amigos del club. Después de cada partido, además del sentimiento que nos une, nos apoyamos un montón si nos va mal. También, obviamente, a mi familia.

—¿Cuánto tiene que ver Estudiantes en esto?

—Tenemos unos buenos entrenadores en el club, que nos han formado muy bien. Estudiantes es responsable de todo lo bueno que me ha pasado. Estoy totalmente agradecido al club, a los profesores y mis compañeros. Con humildad y sacrificio, en la vida todo llega.