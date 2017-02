Para “copiar”: Brasil manda a estudiar a sus futbolistas

La Confederación de Fútbol firmó un convenio con Universidade Brasil para fomentar la educación, especialmente apuntando a los jugadores, quienes no suelen terminar el secundario

No por nada se le decía “Maestro” a Carlos Timoteo Griguol, ya que, además de ser un magnífico entrenador, también fue un padre futbolístico abocado a la educación, porque obligaba a sus jugadores a estudiar y seguir desarrollándose más allá del fútbol. Pero como él, muchos otros profundizaron en la materia. Tal es el caso de Juan Sebastián Verón, quien el año pasado participó del proyecto Aprendizaje-Servicio de Estudiantes. Años atrás, tanto Boca como Tigre, entre otros, apostaron a la campaña “Si vas a la escuela, el ídolo sos vos”.

Actualmente, con el crecimiento exponencial que tuvo el negocio en el fútbol, cada vez son más los ejemplos en los que los mánagers o importantes clubes contratan pequeños jóvenes, cortándole así el sistema educativo para explotarlos deportivamente. Incluso, las familias son las primeras en permitirles dejar los estudios con el objetivo de que puedan dedicarse de lleno a la disciplina, y así augurar una salvación económica basada en una presión hacia los menores que, mayoritariamente, se hace insostenible.

En Sudamérica son innumerables los casos en los cuales los representantes apuestan a nuevos talentos menores, ya no de 15 años, sino incluso de 10 o menos. Es por ello que el aprendizaje se deja a un lado, especialmente en zonas aisladas o en las periferias de las grandes urbes. En ese sentido, es normal que muchos de esos chicos no lleguen a cumplir sus sueños y terminen en la calle, aislados del sistema, inmersos en la delincuencia o dedicándose a trabajos que nunca imaginaron.

Un convenio a seguir

Para que ello no suceda, Brasil, el país de América Latina que mayor cantidad de analfabetos tiene (14,1 millones de personas lo son) recurrió a las fuentes. Y más allá de la ilusión que genera ser jugador profesional o vestir la camiseta de un seleccionado, hicieron hincapié en uno de los factores más importantes: la educación.

Tan es así que la Confederación Brasileña de Fútbol firmó un vínculo con la entidad educativa Universidade Brasil con la misión de fomentar la enseñanza y, además, para que los integrantes de los planteles nacionales (seleccionados Sub 15, Sub 17 y Sub 20) accedan a un plan de estudios progresivo provisto por el nuevo socio estratégico de la organización.

De esta manera, la Confederación les facilitará a los jóvenes futbolistas la herramienta básica para poder manejar su presente y encontrar el camino correcto a futuro, ligado o no al fútbol. También se pretende que esta misma iniciativa se pueda llevar a cabo en todos los clubes afiliados a la asociación, y de alguna u otra manera inciten a sus jugadores a estudiar.

“Queremos aportar nuevas posibilidades de formación y cultura a los jugadores, acercando aún más el fútbol a la educación y la capacitación profesional”, afirmó Marco Polo del Nero, presidente de la CBF.

“Esta es una iniciativa que se ha construido para desarrollar un deseo de la CBF de formar un nuevo modelo de fútbol brasileño. Que preserve sus características y su tradición, pero que proyecte su futuro con la ayuda de la educación. En muchos países del mundo el deporte ya se utiliza para formar a la ciudadanía y necesitamos evolucionar mucho en este aspecto”, agregó el secretario general de la mencionada entidad, Walter Feldman. Sin dudas, un ejemplo a copiar...

Brasil, el fútbol y la educación

- Población: 202 millones de personas.

- Futbolistas: 30 millones (14,8% de la población).

- Clubes: 800 ligados a la CBF.

- Federados: 11.000 jugadores.

- Educación: hay 14,1 millones de brasileños analfabetos.

- Exportación Brasil es el país que más futbolistas exporta en el mundo (1.800).