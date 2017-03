Para integrar el seleccionado de taekwondo habrá que estudiar una carrera universitaria

La medida fue impulsada por la Confederación de ese deporte e incluye a todos los atletas que quieran integrar el combinado argentino. El quinto Dan, Raúl Ramos, aportó detalles de esta decisión, que tiende a formar profesionales

La educación como estandarte siempre es fundamental, en cualquier ámbito de la vida. Es por esto que la Federación del Deporte Universitario Argentino, en conjunto con la Confederación Argentina de Taekwondo, ha decidido que todos los atletas que integran o quieran formar parte de la misma y de su selección, están obligados a estudiar una carrera tras culminar el secundario. Además se les exigirá a los deportistas la presentación anual de una constancia de estudio.

Las dos entidades ayudarán y asesorarán a los atletas en los procesos de selección e inscripción en todas las carreras. En este marco, diario Hoy dialogó con Raúl Ramos, quinto Dan y profesor de la Escuela ITF en nuestra ciudad, quien comentó y reflexionó sobre esta iniciativa que dará impulso a que más chicos decidan estudiar.

“Estoy de acuerdo con la medida. El estudio es la base para todos los chicos. Acá en mi escuela lo que yo pregono es no quitarles la posibilidad de entrenar, aunque sí les quito la participación de la competencia”, expresó Ramos desde su experiencia incursionando en este deporte en nuestra ciudad.

“Insisto, en mi caso particular no dejo sin el entrenamiento a los chicos, pero sí, los aparto de una competencia por el simple hecho de que el estudio es la prioridad, y si no cumplen, no tienen premio”, sentenció.

Raúl recordó un caso en particular y contó: “Por ejemplo, yo tuve un caso con un chico que me mintió con el colegio. Me había dicho que no había repetido y después me enteré que sí. Automáticamente, con el consentimiento de la madre, a la que también le había mentido, lo dejé afuera de una competencia mundial, aún estando clasificado”.

Por último, Ramos, ícono de la disciplina en nuestra ciudad detalló: “Es importantísimo que mantengan una línea entre el deporte y el estudio, ambos van de la mano; el taekwondo ha sacado a muchísimos chicos en situación de calle, y los ha insertado en el estudio de manera conjunta. Es un claro ejemplo”.