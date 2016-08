Para Lugones está todo dado para que retornen los visitantes a las canchas

El titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), Juan Manuel Lugones, afirmó en declaraciones públicas que no se encuentra lejano el retorno de las hinchadas visitantes a los estadios de al menos la Provincia de Buenos Aires.

"No estamos muy lejos del regreso en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de que en Independiente, Temperley, Olimpo y Estudiantes se juegue con visitantes", manifestó el abogado.

"Que haya o no visitantes depende de los dirigentes del fútbol argentino. Estaba todo dado en San Lorenzo-Banfield y no se pusieron de acuerdo. Hay muchos dirigentes que no quieren que vuelvan. Hay que decir la verdad", declaró quien precide la ONG "Fútbol en Paz".

"Nosotros queremos los barras afuera de la cancha y a los hinchas adentro. No le hacemos caso a ningún político que nos pida por un barra. Si cometió un delito, va preso", concluyó quien encabeza una organización que lucha contra la violencia en los estadios deportivos.