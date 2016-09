Pareto después del Oro fue reconocida como personalidad destacada





Distinguieron a la judoca Paula “Peque” Pareto como personalidad destacada del deporte en la Provincia de Buenos Aires. Fue reconocida por Ley, la iniciativa fue del senador Juan Pablo Allan y otros legisladores. Se le hizo entrega de una placa en el Salón Antonio Cafiero del Palacio Legislativo.

Pareto, que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la de bronce en Pekín 2008, nació en la localidad bonaerense de San Fernando y desarrolló su carrera profesional en el Club Estudiantes de La Plata.

Al respecto, la protagonista, mencionó: “Siempre es lindo volver a donde me dieron tanto, donde me ayudaron en mi crecimiento, quiero compartir todo esto con mi equipo de trabajo que hoy tal vez no se ve pero siempre están y hacen que yo pueda dar todo lo que vieron en esos días”.