Patinadora del Pincha, campeona nacional en Rosario

Sofía Ponce, la deportista platense de 14 años que recientemente se consagró en un prestigioso certamen realizado en la provincia de Santa Fe, visitó la redacción de este medio y expresó su emoción por el logro obtenido representando a Estudiantes

Cuando el compromiso y la pasión por una meta se enlazan, no existen barreras. Este es el ejemplo de Sofía Ponce, patinadora platense de tan solo 14 años, quien se consagró campeona argentina en el Torneo Nacional Divisional B de Rosario representando a Estudiantes.

La deportista del Pincha sumó un nuevo logro a su corta edad y se convirtió en una de las promesas del patín artístico, disciplina que ha crecido mucho durante los últimos años en la ciudad. Sofía se alzó con el primer puesto en su categoría con una diferencia de 8,5 puntos respecto al segundo, en un certamen que reunió a miles de patinadoras de todo el país y que tuvo como escenario el Club Atlético Provincial de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

La campeona albirroja divide su tiempo entre los entrenamientos en el club y los estudios en el colegio nº58 de La Plata. Empezó a dar sus primeros pasos a los nueve años en Circunvalación, institución ubicada en 7 y 78, y luego pasó a Chacarita Platense, de Altos de San Lorenzo. “Mi papá quería que practique básquet, pero con mi mamá le quisimos hacer la contra (risas). A partir de ese momento me metí a patinar, y es lo que quiero hacer toda la vida”, confesó Sofía.

Está más que claro. Esta chica nació con los patines puestos y sueña con ser una de las mejores del país. Acompañada por sus padres, Miguel Ponce y María Elena Fredes, Sofía visitó la redacción de este medio y, emocionada por el logro obtenido, expresó sus deseos, que apuntan al próximo Sudamericano, a fines de 2017.

—¿Cuáles fueron las sensaciones tras ganar en Rosario?

—La verdad es que estoy muy contenta. Fueron muchas cosas las que me pasaron por la cabeza, porque uno se prepara tanto que, cuando llega el momento, es algo muy lindo. En Estudiantes pude tener la continuidad que buscaba. También se lo debo a mi profesora, Virginia Mangano, quien me acompañó siempre en todo momento. Es una persona especial.

—¿Cómo fueron tus inicios?

—Empecé a patinar en el Club Circunvalación y descubrí que es lo que deseo hacer toda mi vida. Luego pasé por Chacarita Platense y hace un año llegué a Estudiantes.

—¿Qué te genera el constante apoyo de tus padres?

—Es muy lindo. Ellos se ponen más nerviosos que yo cuando voy a competir (risas). Siempre les digo que no se pongan así, pero creo que no hay caso. Me alegra mucho que estén apoyándome en cada lugar y momento.

—¿Cuáles son tus objetivos y sueños?

—Quiero patinar siempre. Ahora apuntaré a estar en el Sudamericano que se celebrará a fin de año. Al margen de este torneo, la idea es continuar practicando para crecer en esto que me gusta tanto, aunque sin dejar el estudio de lado.