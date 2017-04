“Pensaba jugar más, por suerte llegó mi chance”

Franco Niell comenzó 2017 relegado. Sin embargo, ante Temperley sumó sus primeros minutos en lo que va del año. “Entreno todos los días para estar en el equipo”, soltó

Franco Niell no tuvo un buen arranque este año. El delantero, ídolo de los hinchas de Gimnasia, no solo perdió el puesto en manos de Nicolás Ibáñez, sino que además tampoco tuvo participación en ninguno de los partidos que se disputaron en 2017, ni siquiera ingresando desde el banco de suplentes. Sin embargo, frente a Temperley tuvo su chance.

Tras el empate con el Gasolero, el Enano analizó el rendimiento del equipo y también su actuación, el presente y también el futuro a partir de junio.

—¿Qué sensaciones te dejó el empate?

—Se hizo un buen primer tiempo, en el que manejamos bien la pelota y no aprovechamos bien las contra. En el segundo, ellos, al ir perdiendo y estar necesitados, nos fueron metiendo atrás, tuvieron algunas ocasiones y nos empataron.

—¿En lo personal?

—Me sentí bien, uno entrena todo los días. En ese sentido, no hay excusas. Los minutos que jugué me sentí cómodo y sin inconvenientes.

—Fueron los primeros minutos de 2017, ¿esperabas más chances?

—Uno está hace años en el fútbol y sabe cómo funciona todo esto. Entreno para estar adentro de la cancha, pero, cuando no me toca, espero la oportunidad y, por suerte, llegó. En el arranque del año pensaba que iba a tener más participación, por el momento no la tuve, pero pude jugar el fin de semana pasado y eso es bueno.

—¿Evaluaste irte en junio al ver que no jugabas?

—No pienso en otra cosa que no sea en entrenar para intentar ganarme un lugar entre los once, o si no, colaborar desde el lugar que sea. Falta mucho para junio.

—¿El objetivo sigue siendo meterse en la Libertadores?

—Estando ahí, mirando la tabla, obviamente nos ilusionamos con poder clasificar a la Copa. Para eso tenemos que sumar puntos, ganar. El partido del lunes, sobre todo porque jugamos en el Bosque, es muy importante.