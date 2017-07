Preocupación en el Lobo por el contrato de Martín Arias

Las diferencias económicas entre lo que ofrece la Comisión Directiva y lo que pretende el representante del arquero son importantes. La próxima semana reactivarán las charlas

La renovación contractual de Alexis Martín Arias y la continuidad de Fabián Rinaudo son los temas prioritarios en la agenda de la dirigencia de Gimnasia.

Tal como informó este medio en su edición de ayer, las diferencias económicas entre lo que pretende el representante del arquero y lo que ofrece la institución albiazul son importantes. Más aún desde que Racing le acercó al golero una propuesta muy superior a lo que pueden pagar los directivos del Lobo.

Con este panorama y ante la decisión política que habían tomado los dirigentes en relación a los jugadores que no renueven sus contratos, no son pocos los que especularon con la posibilidad de que Martín Arias no arranque la pretemporada junto al resto de sus compañeros.

Sin embargo, desde la Secretaria Técnica del club confirmaron que el jugador iniciará los trabajos el 12 de julio como estaba previsto, aunque esperan que a la brevedad se dé una resolución definitiva. “Estamos preocupados, es un tema que genera inquietud. La semana que viene habrá novedades. Va a comenzar la pretemporada y esperamos que todo llegue a buen puerto, porque el entrenador lo considera”, le confió a este medio una alta fuente dirigencial.

Fito, cada vez más lejos

Mientras la dirigencia de Racing asegura que Fito Rinaudo en las próximas horas será nuevo refuerzo del equipo de Diego Cocca, firmando un contrato por cuatro años, en Gimnasia se han mostrado más cautos, aunque ya tienen decidido no moverse de la propuesta inicial que le hicieron al volante y que es considerablemente inferior a la que se había acordado oportunamente.

Según se supo, buscarán concretar una reunión entre las partes y que sea el propio jugador quien defina si acepta o no la posibilidad de jugar en el club.