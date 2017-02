Preparando la mano letal que le devuelva el cinturón argentino











El actual campeón Latino (CMB) abrió las puertas de su entrenamiento a este medio. Mañana irá al Poli Municipal de Hurlingham para vencer al pampeano Martín Ríos

En el gimnasio de 151 entre 66 y 67 no hay climatizadores de aire, ni heladerita, ni televisores para buscar una pelea en blanco y negro, ni siquiera una computadora. Sí hay una balanza para controlar el peso, siete bolsas colgantes, cuatro afiches y gigantografías de algunas de las peleas más taquilleras de las 27 que hizo (24 triunfos, 16 KO, 3 reveses).

Ezequiel Maderna es un hombre extremadamente sencillo. Tanto que no exhibe tatuajes, cuando la mayoría de sus pares ya no tienen lugar en toda la piel. “Traeme agua fría”, dice, asomándose a la puerta al ver a su hermano (son cinco, todos varones). El entrenamiento lleva las ideas de un profe muy particular: Rubén Paniagua, quien lo duplica en edad, 60 a 30, viene desde Quilmes tres días a la semana con sus pocos pelos y sus muchas mañas y el orgullo de ser el tío de “Maravilla” Martínez, el responsable de que haya elegido este deporte. “Esperamos que el sábado (por mañana) no salga a noquear por noquear, le hablo de un proyecto de pelea, porque la gente paga su entrada para ver un espectáculo”.

Es que el boxeador de Los Hornos, vital, viril, vigente número 1 del ranking en la categoría Supermediano (hasta 76,203 kg.) sabe liquidar sus pleitos antes de que la primera chicharra llame a los rincones.

Casi en estado de trance

El guanteo es intensivo, no decae con los calores de este verano. Paniagua respira hondo y se banca el aluvión de kilos del “Dragón”, apodo fantasioso (tal vez por sus piernas y brazos largos con movimientos atípicos) que acompañó su apellido hasta que, con los Juegos de Pekín 2008, en la prensa y en el barrio lo llamaron “El Olímpico” (entonces tenía 21 y este año soplará 31 octubres). Maderna vive del presente, por eso es tan calmo, hasta para hablar: “Esto del boxeo profesional es bastante serio”.

—¿Cómo vivís estas horas previas al combate por el título argentino supermediano?

—Hay que cuidarse en la comida, en el descanso, hacer conducta. No tener desvíos y entrenarse con rectitud. No se puede regalar nada, porque un mínimo detalle puede costar la pelea. Terminé la práctica y ya me voy a la pileta, después a kinesiología, trato de ser lo más profesional posible y también hablo con el psicólogo deportivo.

—En Hurlingham te espera Martín Ríos, quinto en el ranking nacional...

—Así sea un invicto noqueador o uno que tenga todas las peleas perdidas, arriba somos dos rivales y hasta que no suena la campana puede pasar cualquier cosa. Ríos es complicado, pero yo ya tengo una buena cantidad de peleas, he peleado con toda clase de boxeadores: altos, bajos, mañeros, pegadores. Con los rivales, sea cual sea, siempre tengo el mismo respeto.

—¿Volviste a ver la pelea con el ruso Artur Beterbiev?

—A esa pelea la hago aparte, porque peleé en una categoría que no es la mía, aunque no es excusa, me ganó bien. No pensé que era tan fuerte. Me sorprendió, y eso que he tenido peleas duras como con Edwin Rodríguez, o en Sudáfrica ante Oosthuizen. Quizás me quedó grande la categoría, por eso digo que es aparte, aunque sirvió como experiencia. Mi objetivo es tener la chance de título mundialista en mi categoría.

—La Plata tiene a su “Tyson pequeño”: casi siempre liquidás con rapidez

—Sí, salgo bien despierto pero sin desesperarme. No me confío tampoco. Voy trabajando y el nocaut viene solo.

A los 30 años, algo de fama bien ganada y una cuenta pendiente

“El objetivo que me falta cumplir es el título mundial, ése es mi deseo y mi sueño. He conseguido muchas cosas como boxea­dor, tanto como amateur como profesional: medallas, Sudamericanos, Pana­mericanos, Juegos Olímpicos, título argentino, latino”, le contaba a nuestro medio un Maderna distendido, dispuesto a disfrutar de cada momento. Incluso accedió a que un grupo de platenses, que habían visitado a familiares de Los Hornos, ingresaran al gimnasio para tomarse una foto con él.

Mientras alargó esa esperanza con un “ojalá” (sería el primero en nuestra ciudad), por el momento solo puede estar concentrado en la posibilidad de tener nuevamente el título argentino supermediano, que se encuentra vacante.

Ríos, aquel que enfrentó a Cuello en Atenas

El sábado 24 de mayo de 2014, Luciano Cuello, el otrora boxeador y hoy promotor, cautivó a su gente de Los Hornos y del boxeo platense en una velada muy pareja que llevó doce rounds en el Club Atenas. Justamente había chocado con un duro rival, Martín Ríos, el mismo que mañana se cruzará con Maderna en una pelea que se podrá ver por TyC Sports y TyC Sports Play.

En aquel tiempo, Ríos tenía 22 años, llegó invicto en su categoría y ostentaba el título de campeón argentino supermediano, cetro por el que precisamente irá otra vez este fin de semana. Pupilo del “Verdugo” Wilchez, confesaba aquella noche: “Estoy seguro de que me robaron la pelea, pero a pesar de que el fallo fue injusto (116-111, 119-108 y 115-112, y un punto de descuento por reiteración de infracciones), me vine muy feliz porque sé que hice las cosas bien y dejé en claro que estoy para cosas grandes”.

“¡Cómo no vas a ser guapo y campeón mundial teniendo una madre paraguaya!”

Pegado al gimnasio está el local de ropa que atiende la mamá de Maderna, Viviana Salas, la mujer que llegó en 1966 desde Asunción del Paraguay, con solo 15 años, para encontrar tiempo después en esta barriada hornense a la razón de su vida. Conoció a Jorge Maderna y llegaron cinco niños ya adultos: Javier (46), Cristian (45), Jorge (39), Andrés (38) y Ezequiel (30). “Todavía no puedo ver pelear a mi hijo, sí a otros, pero con él no puedo”, confiesa. Y a pesar de ello, es la encargada de hacer la ficha técnica a cada persona que se acerca a entrenar tanto por deporte como por competencia pura. “Acá se entrena desde las 17 hasta las 20, los que estén interesados pueden hablar conmigo en el comercio (151 nº 1653)”.

Para Viviana, trabajar es una religión, lo mismo que para Jorge, que luego de toda una vida de carnicero ahora es el dueño de un autoservicio. Mientras el más chico sueña con la gloria, a la mamá no le quedan dudas que podrá: “¡Cómo no vas a ser guapo y campeón mundial teniendo una madre paraguaya!”.