Puntos altos y bajos de una temporada difícil para el Lobo

Gimnasia cerró un ciclo futbolístico. Ahora deberá dar vuelta la página y pensar en lo que viene

Gimnasia bajó la cortina de la temporada con sensaciones encontradas. Si bien los 43 puntos obtenidos a lo largo de todo el torneo podrían encuadrarse dentro de una campaña aceptable, lo cierto es que no haber logrado ninguno de los objetivos trazados cuando comenzó la misma obliga a la dirigencia a plantearse un nuevo proyecto futbolístico, que comenzará el 12 de julio con Mariano Soso a la cabeza.

El Lobo no pudo avanzar en la Copa Sudamericana ante Ponte Preta, tampoco logró clasificar a la del año próximo, no ganó los clásicos y no revalidó lo hecho en la edición anterior de la Copa Argentina, cuando llegó a la instancia de semifinales.

Sin embargo, la temporada dejó puntos positivos, que deberán potenciarse, y negativos, por lo que la misión de la dirigencia y el secretario técnico, Roberto Depietri, será corregirlos.

Lo positivo

Entre los hechos relevantes está la confirmación en el arco de Alexis Martín Arias. El guardameta le ganó la pulseada a Manuel García y, no solo se quedó con el puesto, sino que además tuvo rendimientos sobresalientes que lo catapultaron entre los mejores del equipo.

La apuesta por Nicolás Ibáñez salió bien. A pesar de haber cerrado la campaña en un nivel por debajo de lo esperado, el delantero proveniente de Comunicaciones fue el goleador del Lobo con siete tantos y la dirigencia comprará su pase.

También es para destacar la aparición de los juveniles Manuel Guanini, Eric Ramírez, Luciano Perdomo, y en menor medida, Enzo Martínez, que debutó en Primera ante Talleres; lo que se suma al buen rendimiento de Brahian Alemán y la regularidad de Fabián Rinaudo.

Lo negativo

La falta de un “9” conspiró contra la capacidad ofensiva: el Lobo marcó 26 goles en 30 partidos. La contratación de Mauro Matos no arrojó los resultados esperados. El futbolista que llegó de Newell’s jugó poco, y aunque marcó un gol en su debut ante Quilmes, no estuvo a la altura. Por otro lado, la racha de Nicolás Mazzola no duró mucho (goles ante Sarmiento y Atlético de Tucumán), Pablo Vegetti no fue tenido en cuenta en 2017 y Nicolás Contín careció de oportunidades.

Los refuerzos apuntados por Gustavo Alfaro no rindieron, incluyendo su ciclo como DT. De esta manera, Darío Bottinelli, Sebastián Gorga, Christian Ramos, Ramiro Carrera, Matos, Manuel García, Daniel Imperiale, y en menor medida, Jorge Valdez (viene de la época de Pedro Troglio) pasaron sin pena ni gloria.

Otro de los puntos negativos fue la venta de Maximiliano Meza una vez comenzado el torneo. Acuciada por las deudas, la CD anterior debió vender al volante a Independiente en el arranque del campeonato, y a partir de allí, comenzaron los primeros cortocircuitos con Alfaro.

Luces y sombras

+ La confirmación de Alexis Martín Arias

+ La apuesta de Nicolás Ibáñez

+ El rendimiento de Brahian Alemán

+ La aparición de juveniles

- La contratación de Mauro Matos

- El rendimiento de la mayoría de los refuerzos

- La falta de contundencia

- El nivel de algunos referentes