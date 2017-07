¿Qué hay detrás del recorte que se realizó en Gimnasia?

En la segunda semana de descanso para el equipo albiazul, el Departamento de Fútbol y el cuerpo técnico realizaron una notable depuración, acorde a la situación económica del club

Mientras el plantel de Gimnasia disfruta de sus vacaciones, la Comisión Directiva albiazul, junto al Departamento de Fútbol a cargo de Roberto Depietri, continúa trabajando arduamente sobre los distintos contratos de los jugadores que actualmente posee el Lobo. Esto se pudo observar en las últimas horas en las que se realizó un recorte pronunciado, luego de llegar a un acuerdo explícitamente futbolístico del proyecto que lleva adelante el cuerpo técnico de Mariano Soso.

Cabe remarcar que la idea y propósito de todo esto es poder acortar al máximo el presupuesto de los profesionales, con una reducción en el sueldo o dándolos de baja, debido a la situación económica que actualmente atraviesa la institución. Esto acomodaría las finanzas en un futuro.

Entre las bajas más sensibles, no por rendimiento dentro del campo de juego, sino por el sentimiento que lo liga con los hinchas, es la de Sebastián Romero.

La dirigencia le comunicó que no será tenido en cuenta en el nuevo proyecto futbolístico de Soso, por lo que uno de los últimos ídolos de Gimnasia, Chirola, deberá buscar un nuevo destino a sus 39 años de edad.

En sintonía con esto, el martes, Lucas Lobos, quien se encuentra en México, regresará al país y también será notificado de que no estará dentro del armado y planificación del primer equipo albiazul.

Además, en las próximas horas se pulirán detalles con respecto a varios contratos que aún no se acordaron en su totalidad, como el de Nicolás Contín, por quien no hay acuerdo pero todo indica que no será tenido en cuenta. A esto se le suman jugadores, en su mayoría quienes volvieron de sus distintos préstamos, que tendrán que buscar nuevo destino, como Diego Nicolaievsky y el propio Dardo Miloc, que podría rescindir y quedarse en Temperley. Los únicos que tuvieron el pulgar arriba para sumarse fueron Yair Bonnin y Oliver Benítez, quienes realizarán la pretemporada con el plantel.

Se resuelve lo de Alexis

Confirmada la continuidad de Fabián Rinaudo, la próxima semana estaría todo dado para acordar la renovación de Alexis Martín Arias.

Plantel

ARQUEROS

Alexis Martín Arias,Yair Bonnin,Tomás Durso

DEFENSORES

Facundo Oreja,Manuel Guanini,Maximiliano Coronel *,Lucas Licht,Oliver Benítez

VOLANTES

Ezequiel Bonifacio,Fabián Rinaudo,Lorenzo Faravelli,Brahian Alemán,Matías Noble,Agustín Bolívar,Luciano Perdomo,Enzo Martínez,Juan Silva *

DELANTEROS

Eric Ramírez,Franco Niell,Nicolás Mazzola,Nicolás Ibáñez,Nicolás Contín **

Tomás Cardona, un central que interesa en el Lobo

Tras la aparición del volante Gonzalo Maroni en la carpeta del secretario de Fútbol, Roberto Depietri, en las últimas horas, según averiguó este medio, trascendió el nombre de un defensor central. Se trata de Tomás Cardona, de último paso en Defensa y Justicia pero perteneciente a San Lorenzo de Almagro.

El jugador de 21 años tuvo un gran desempeño en el equipo de Varela y es uno de los candidatos a ser elegido por el actual cuerpo técnico. En las próximas horas, surgirán novedades.