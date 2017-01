“Quiero demostrar que puedo darle mucho al equipo”

En la antesala del partido con Banfield, Pablo Vegetti, delantero que será titular esta noche, dialogó con este medio y confesó su deseo de triunfar en Gimnasia

Con energías renovadas y la ilusión de poder romper las redes este semestre, Pablo Vegetti continúa la puesta a punto, junto al plantel que viajó a Tandil, para poder tener un buen papel en esta etapa, en la que Gimnasia afrontará la reanudación del certamen local y la Copa Sudamericana.

Tras los altibajos durante su estadía en el elenco Tripero, el delantero de Santa Fe fue uno de los jugadores que sonó en el mercado durante este tiempo. Además del objetivo de poder marcar goles, algo que se le negó en todo el semestre anterior, Vegetti sabe que tendrá una difícil competencia por ser el “9” titular del Lobo durante los torneos oficiales, teniendo en cuenta la llegada de Mauro Matos.

Luego de finalizar el turno matutino, Pablo Vegetti dialogó con este medio en el living del Hotel Libertador, hospedaje de Gimnasia durante su estadía en Tandil. Distendido y enfocado en el trabajo, el atacante Tripero confesó sus ganas de quedarse a pelear un puesto y revertir su situación respecto al arco rival.

—¿Cómo está el grupo en esta nueva etapa?

—La verdad que venimos bien, más allá de que por ahí nos demoramos en el arranque, pudimos comenzar a tiempo, trabajando bien, duro, con doble y triple turno. Así que tenemos que seguir con este ritmo, todavía queda mucho. Aún no se sabe cuándo arranca el torneo, así que continuaremos de lleno con los entrenamientos.

—¿Salir de Estancia Chica es cambiar de aire?

—Seguro que vino bien desconectarse un poco de todo, si bien en Estancia tenemos todas las comodidades, está bueno cambiar un poquito de aire y salir, por más que solo son diez días.

—¿Dudaste en algún momento de seguir en Gimnasia?

—No hablé con Gustavo (Alfaro), ni cuando me fui ni cuando llegué. Tampoco con los dirigentes, yo siempre mantuve mi cabeza en Gimnasia, aunque uno no es tonto, lee y escucha todo lo que se dice. Pero vuelvo a repetir, con Alfaro no he hablado, así que estoy tranquilo y trabajando.

—¿Cómo tomaste la llegada de Matos?

—La llegada de Matos potencia la competencia que tenemos dentro del grupo. Uno trabaja para estar, y cada quien aportará su granito de arena desde el lugar que le toque. Todos trabajamos para jugar, así que habrá que pelearla.

—¿Es un voto de confianza jugar ante Banfield?

—Todo es clave, cuando uno tiene la posibilidad de demostrar, sirve y mucho. Estoy para ayudar al equipo. Unas veces se dan las cosas, otras no, pero uno debe estar tranquilo cuando está trabajando bien.

—¿Qué ofertas te llegaron?

—Tuve sondeos, varios de afuera, acá en el fútbol argentino está más difícil, pero uno está tranquilo. Siempre hay que evaluar si sirve, tanto a mí como al club, pero la verdad que estoy bien acá en Gimnasia, no estoy desesperado por salir, quiero demostrar que puedo darle mucho al equipo. Mi cabeza está acá.

—¿Qué cosas tenés que mejorar?

—Yo creo que el torneo pasado hice las cosas bien. No tuve la suerte de marcar, se me negó el gol. Cuando eso le pasa a un delantero, se hace mucho más complicado, así que habrá que seguir trabajando. Espero que cuando se abra el arco, se me abra bastante. Creo que fue lo único que me faltó el año pasado.