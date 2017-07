“Quiero mostrarme y sumar minutos en Primera”

A pocos días de que inicie la pretemporada, el volante Enzo Martínez, juvenil de Gimnasia que debutó en el último semestre frente a Talleres, dialogó gentilmente con este medio, mientras disfruta de sus vacaciones.

Rodeado de su familia y amigos, el Colo, categoría 1996, descansa y ya piensa en lo que se aproxima: tendrá la posibilidad de mostrarse ante el nuevo cuerpo técnico.

“Estoy aprovechando los últimos días que me quedan para volver a la pretemporada. La verdad que estoy con muchas ganas y energías”, expresó el volante zurdo.

Sobre cómo lo recibieron en su ciudad, Enzo detalló: “Es una sensación hermosa todo lo que me pasó. Llegué y estaban todos como locos, felices, me recibieron mi familia y amigos. No lo podían creer. Me preguntaron mil cosas: cómo me sentía, cómo fue, ya que pasó todo muy rápido, muy de repente. Fue algo hermoso y me hicieron sentir muy bien”, arrojó.

Asimismo Martínez dejó en claro cuál es su deseo de cara a este segundo semestre: “Estaría buenísimo que los más chicos empecemos a sumar esos minutos que tanto queremos, con el apoyo de los grandes, los referentes, que para nosotros son fundamentales, porque te marcan el camino. Sin duda eso es muy importante porque desde la experiencia que tienen, nos trasladan sus conocimientos, sus consejos”.

Por último, el Colo confesó: “Quiero mostrarme, que vean mis cualidades, mostrarles que estoy dispuesto a querer sumar minutos en Primera , a meterme en el equipo. Eso es lo que yo deseo”, concluyó.