“Quiero repetir los goles que hice con esta camiseta”

El goleador de Gimnasia en el semestre anterior con siete tantos, Nicolás Ibáñez, dialogó con la prensa tras el entrenamiento realizado en Abasto.

Nico, quien viene de anotar un gol en el amistoso frente a Villa San Carlos, se refirió al novedoso esquema 3-5-2 ensayado en la jornada de ayer: “Vi bien el nuevo sistema que utilizamos en el táctico. Me sentí más acompañado con Nicolás Mazzola. Es lo que viene pidiendo el entrenador en estos partidos que estamos jugando, que seamos ofensivos y mantengamos la tenencia de la pelota”.

Sobre la idea de juego que propone el entrenador Mariano Soso, Ibáñez comentó: “A todos nos entusiasma la propuesta del DT. Nos pone contentos poder ir agarrando su idea, la cual es muy buena y ofensiva. Creo que vamos a andar bien”.

“Soso me pide que participe mucho en el juego, que no sea estático, que llegue siempre al área con chances de gol. Es diferente a lo que hacíamos con (Gustavo) Alfaro. Es otro esquema y otra idea, nosotros estamos tratando de captarla y finalizarla como el DT desea”, comentó el exjugador de Comunicaciones.

En relación con el nuevo armado del grupo, Ibáñez confesó qué es lo que más le llamó la atención de Soso: “Lo que más me sorprendió del entrenador es su intensidad. Es muy perfeccionista, le gusta que las cosas salgan bien y eso nos hace mejores a nosotros. Nos da la confianza para que decidamos y nos ubiquemos, aunque siempre tiene que haber un referente de área”.

Por último el jugador albiazul confesó su principal objetivo: “Quiero repetir los goles que hice con esta camiseta”.

Espera un llamado

Ibáñez, quien tiene contrato hasta 2019 con el club, no le esquivó a la consulta sobre la renovación de su contrato y comentó: “Aún no me llamaron, pero yo estoy tranquilo, pensando en lo que viene y en rendir de la mejor manera. Eso llevará solo a lo otro. La renovación con Gimnasia la tengo que decidir yo”.

Y agregó: “La idea será extender el vínculo por dos años más, estoy esperando el llamado, por eso continúo trabajando”.