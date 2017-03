“Quiero triunfar en Estudiantes”

Ayer se confirmó el reinicio del fútbol argentino y Juan Otero, delantero titular del Pincha esta noche, dialogó con El Clásico. El equipo de Vivas visita desde las 21 a Vélez, con arbitraje de Merlos y transmisión de la TV Pública

En la antesala de la vuelta del fútbol local en la Argentina, Juan Ferney Otero, delantero colombiano que hará su debut esta noche con la camiseta de Estudiantes, dialogó con El Clásico Radio por Radio Gol y contó sus expectativas en cuanto al inicio de la competencia oficial en 2017.

En tanto, Nelson Vivas ya tiene el equipo definido para visitar esta noche, desde las 21, a Vélez en el estadio José Amalfitani. El encuentro se podrá ver por la TV Pública y tendrá el arbitraje de Andrés Merlos.

En una de sus primeras consideraciones, el atacante confesó: “Estoy contento pero a la vez ansioso porque todos queríamos que arranque el torneo. Tenemos un buen grupo para hacer un gran año”.

Si bien su llegada al club fue inesperada, Otero se ha ganado la confianza del plantel y también del cuerpo técnico para ser hoy un jugador titular para Vivas. “Estudiantes me dio toda la confianza y mis compañeros me hacen sentir bien. Con Lucas nos entendemos bien y esperamos hacer muchos goles para ayudar al equipo”, contó el colombiano.

Con respecto a su posición, el DT lo viene utilizando como compañero de ataque de Lucas Viatri pero también como volante por derecha. “Yo le dije al entrenador que me ponga donde quiera, mi intención es jugar y me puedo adaptar. El DT me pide que pique a las espaldas de los centrales porque con mi velocidad les puedo ganar”.

La buena adaptación

Otero llegó en soledad a la Argentina pero rápidamente pudo hacerse amigos en el plantel con tantos jóvenes. En ese sentido, comentó que ya ha probado varias costumbres de este país. “Ya comí asados y también tomé mate, pero por ahora no me gusta. Lo probé con azúcar pero es amargo. Me gustó mucho el tereré, que es frío”.

Su sueño y Verón

A minutos de entrar en la concentración de City Bell de cara al primer partido oficial, Otero dejó en claro lo que pretende para esta temporada y además se refirió al presidente del club. “Es un sueño compartir plantel con (Juan Sebastián) Verón, aprendo mucho. Quiero triunfar en Estudiantes”, concluyó.