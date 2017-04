Quilmes perdió con Colón y continúa su racha negativa

Quilmes no pudo ganarle a Colón en su cancha y suma una ola de derrotas consecutivas que mantienen un clima de pesimismo en el equipo cervecero. Era el début del técnico ex Olimpo, Christián Díaz, pero no pudo contra un Sabalero que sacó ventaja con gol del ex Independiente, Vera.

El equipo "cervecero" tiene un promedio de 1,083 y sólo Arsenal, que ayer venció a Huracán, lo separa del cuarteto que actualmente está perdiendo la categoría compuesto por Olimpo, Sarmiento, Temperley y Atlético de Rafaela.

Colón está sexto y obtuvo con esta victoria, cinco triunfos al hilo con la conducción de Federico Domínguez. Posee 36 unidades y está a sólo 1 de River que es el último de los clasificados para la Libertadores 2018, por lo tanto en silencio y sin pausa el "Sabalero" está prendido en la lucha por ingresar al máximo certamen continental.

= Formaciones =

Quilmes: César Rigamonti; Matías Pérez Acuña, Diego Colotto, Matías Sarulyte y Trombetta; Maximiliano González, Adrián Calello y Gabriel Ramírez; Federico Andrada, Rodrigo Contreras y Franco Negri. DT: Cristian Díaz.

Colón de Santa Fe: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Gerónimo Poblete, Pablo Ledesma e Iván Torres; Nicolás Leguizamón y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.