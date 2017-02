Racing presentó a Meli y a Torsiglieri

Los dos jugadores posaron con las camisetas que usarán en Racing: Meli con el número 16 y Torsiglieri con el 2

El mediocampista Marcelo Meli y el defensor Marco Torsiglieri fueron presentados hoy en Racing Club y el presidente Víctor Blanco adelantó que Maximiliano Moralez se retirará en el club de Avellaneda.

"Me siento confiado. Cuando pueda estar bien, voy a poder adaptarme a lo que me pidan. Me va a llevar unos días ponerme al 100 por ciento", dijo Meli, quien proviene del Sporting de Lisboa.

Por su parte, Torsiglieri expresó: "Estoy contento por el interés que Racing mostró en mí. Es un paso importante en mi carrera". Con pasado en Vélez Sarsfield y Boca Juniors, viene de jugar la pasada temporada en Rosario Central, con el que llegó a la final de la Copa Argentina.

Y agregó: "Hay mucha competencia en la zona de los centrales. Es importante que haya muchos jugadores".

