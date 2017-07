Refuerzo de jerarquía para el Lobo: más que Colazo, un golazo del mercado





Como anticipó este medio, el mediocampista zurdo firmó ayer su contrato por doce meses a préstamo y se convirtió en la primera incorporación de Gimnasia. Mariano Soso lo espera con los brazos abiertos en Los Cardales

El desenlace de la operación relámpago que encaró la dirigencia de Gimnasia no pudo ser mejor: ayer, minutos después de las 15, Nicolás Colazo se convirtió en el primer refuerzo para la próxima temporada, tal como había anticipado este diario en la edición del martes.

El futbolista, quien había acordado los términos de su contrato en la jornada del lunes, pasó los estudios médicos y firmó un contrato por un año con una opción de compra a favor del club albiazul.

El presidente de la institución, Gabriel Pellegrino, cumplió de este modo uno de los pedidos del entrenador Mariano Soso, quien en las últimas horas se había mostrado optimista, pero ansioso, por la llegada de los jugadores.

Colazo, quien acaba de cumplir 27 años (nació el 8 de julio de 1990, el mismo día que se jugó la final del Mundial de Italia), viene de jugar en el Melbourne City de Australia, al que había sido cedido a préstamo por parte de Boca, el dueño de su pase.

Precisamente en el Xeneize, este zurdo volante se inició en la temporada 2009 y jugó hasta 2013, cuando pasó a All Boys. Regresó a Boca en 2014 y el año pasado se fue a jugar un año a Australia.

Ahora, con varias temporadas en la espalda, llega al Lobo con oficio y experiencia para jerarquizar un sector en donde no había muchas variantes.

Además, no solo puede jugar de volante ofensivo, sino que también podría hacerlo de lateral, en el caso de que Soso busque impulsar un recambio para aportar alternativas a Lucas Licht.

“Voy a defender a muerte estos colores”

Luego de estampar la firma en el contrato que lo unirá a Gimnasia por la próxima temporada, Nicolás Colazo, de buen semblante, se dirigió al hall de la sede social albiazul y atendió gentilmente a este medio.

En sus primeras palabras como jugador del Lobo, el exvolante de Boca expresó: “Estoy muy ilusionado, muy contento de formar parte de Gimnasia. Vengo con varios objetivos, con muchas ganas de conocer todo lo que es el club y a mis nuevos compañeros. Quiero sumar para salir todos adelante. Voy a defender a muerte estos colores”.

Con respecto a las ofertas que le llegaron y sus motivaciones, declaró: “Tuve varias propuestas del futbol argentino y la de Gimnasia fue la que más me movilizó por todo el trabajo que está haciendo la dirigencia en el club. Además, el técnico me llamó y me dijo que desea contar conmigo. Tiene una idea de trabajo y de juego que a mí me gusta mucho. Lógicamente el tema de la hinchada que tiene Gimnasia fue importante. Sé que vengo a formar parte de un club grande”.

La flamante incorporación pasó la noche en Los Cardales y hoy entrenará

Luego de los exámenes médicos de rigor por la mañana y tras poner la rúbrica pasadas las 15, Nicolás Colazo se trajo sus pertenencias a la ciudad de La Plata y esperó por los jugadores que concurrieron a la presentación de la nueva camiseta para emprender rumbo, junto con ellos, al predio de Los Cardales. Allí pasó la noche y conoció a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico.

En tanto hoy, ya con la indumentaria del Lobo, estará a disposición de Mariano Soso durante los trabajos de la jornada. De no mediar sorpresas, se lo podrá ver en acción mañana, cuando el entrenamiento sea a puertas abiertas en una de las canchas de Los Cardales.

Ficha técnica

Nombre y apellido: Nicolás Carlos Colazo

Lugar de nacimiento: Buenos Aires.

Fecha: 8 de julio de 1990 (27 años).

País: Argentina.

Altura: 1,75 m.

Peso: 71 kg.

Trayectoria: 2009/2013 y 2014/2016, Boca Juniors; 2013, All Boys; 2016, Melbourne City.

Posición: Volante izquierdo.

Partidos jugados: 151.

Goles: 11.