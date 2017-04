Reunión cumbre entre Messi y Tapia en Barcelona





El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se reunió hoy con Lionel Messi en Barcelona, pero negó que vaya a encontrarse con Jorge Sampaoli, el entrenador elegido por la dirigencia para reemplazar al cesanteado Edgardo Bauza.

"El viaje es para visitar a Messi. Para hablar de la sanción que le ha aplicado la FIFA", había sostenido al paso Tapia al llegar al Aeropuerto El Prat y, sin detenerse en ningún momento para atender de un modo más adecuado a los periodistas que lo aguardaban, había remarcado que no se iba a encontrar con Sampaoli, actual director ténico del Sevilla.

"No vengo a hablar de Sampaoli, vine a hablar con Messi. Después de dos años se ha institucionalizado la AFA, hay un presidente electo, con el voto de la dirigencia del fútbol argentino y quiero hablar con el mejor jugador del mundo, que es el abanderado de nuestro fútbol", había argumentado en la estación áerea la máxima autoridad de la AFA.

Ese encuentro de Tapia con Messi finalmente se concretó en una de las casas que tiene el capitán del seleccionado argentino en la ciudad, pero el presidente evitó hacer declaraciones tras el cónclave con el crack rosarino.

Por otra parte, el inminente acuerdo de Sampaoli con la dirigencia de la AFA es un secreto a voces, pero el propio entrenador le puso paños frios al sostener que por ahora solo piensa en Sevilla, y se mostró molesto al considerar que "se está jugando" con su "nombre relacionado con supuestos", y advirtió que "cuando tenga que comunicar algo" lo hará "personalmente" al titular del club andalúz.

"Si me preguntan si he dado el sí, estaría diciendo que soy entrenador de la selección argentina y eso no es verdad. Ya he sido técnico del Barcelona, PSG, Arsenal, Holanda… Se está jugando con mi nombre relacionado con supuestos y eso es lo que me molesta. Si el club tiene que sacar un comunicado de alguien que me nombra, habría uno todas las semanas", dijo Sampaoli en conferencia de prensa.

Agregó el casildense que no tiene "opinión sobre lo que generan los demás. Estoy toda la semana acá pensando en ganar al Valencia y darle una alegría a la gente. Todo lo que pase, será después de siete fechas".

Así, Sampaoli intentó bajarle el tono a los primeros contactos que ya tuvo con el presidente de la AFA e insistió que "sólo" piensa "en ganarle al Valencia" y que "todo lo que pase, será después de siete fechas".

Molesto con el comunicado que difundió el club para señalar que consideraba una "falta de respeto" una posible reunión de la dirigencia de la AFA con Sampaoli, el entrenador señaló que el texto "tiene más que ver con supuestos que con realidades". "No tengo opinión sobre lo que generan los demás. Estoy toda la semana acá pensando en ganar al Valencia y darle una alegría a la gente. Lo que se genera con especulaciones no me compete. Hablé con el presidente y le dije que cuando yo tenga que comunicar algo, se lo comunicaré personalmente primero a él", precisó.

Tapia embarcó en el vuelo AR1160 de Aerolíneas Argentinas que despegó a las 22.55 del jueves y llegó a la ciudad catalana hoy pasado el mediodía de Argentina (son cinco horas más en España).

La misión de Tapia era tener la primera charla en persona con Messi desde que es el presidente de la AFA y, sobre todo, convencerlo de que viaje a Zurich para hacer su descargo ante la FIFA.

Considera la dirigencia argentina que la máxima entidad del fútbol vería como un buen gesto que el rosarino se presente en persona, y eso allanaría el camino para que en lugar de cuatro fechas, la sanción fuera de dos encuentros, por lo que cumpliría en el próximo partido frente a Uruguay y reaparecería ante Venezuela en Buenos Aires.

Tapia también iba a aprovechar su viaje a España para tener un primer contacto con Sampaoli, quien será el reemplazante de Bauza al frente del seleccionado, aunque después de una charla telefónica coincidieron en que lo mejor era seguir comunicados por esa vía hasta que termine la participación del club andalúz en la Liga ibérica.