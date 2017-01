Revuelo por la polémica foto del “Profe” Daniel Córdoba

En las últimas horas apareció en las redes sociales una imagen del DT desnudo, acompañada de un mensaje provocativo. “Me robaron el celular para hacerme una maldad”, le aclaró a Hoy

Las redes sociales fueron testigos de la aparición de una foto hot y polémica de Daniel Córdoba, la cual estuvo acompañada de una particular dedicatoria en una cuenta falsa de Instagram, asociada a Facebook: “Para la gente de ADIP y el Lobizón, les presento a mi cabezón”.

Ante este llamativo episodio, este medio fue directamente a consultar al exentrenador del Pincha, teniendo en cuenta que el Profe tiene a su hijo jugando al fútbol en ADIP y además posee un fuerte aprecio por la gente de Gimnasia.

En relación con lo sucedido, el DT manifestó: “El 31 de diciembre me robaron el celular. Al tener el teléfono nuevo, comenzaron a llamarme amigos y conocidos preguntando si había subido esa foto. Automáticamente manifesté que no subí nada porque no tengo idea de cómo se hace y tampoco cuento con ese tipo de redes sociales”.

Con respecto a la inscripción que acompañaba la foto, Córdoba dijo: “Yo no tengo que pedir disculpas porque eso no lo hice yo, me robaron el teléfono con la intención de hacer alguna maldad. Cómo voy a hacer una cosa como esa teniendo un hijo jugando al fútbol en ADIP y con el cariño que le tengo a la gente de Gimnasia”.

Luego agregó: “No les alcanzó con robarme, también buscaron hacerme una maldad. Esto pasa porque me tienen envidia: los de abajo, porque uno crece; y los de arriba, porque tienen miedo de que los supere”.