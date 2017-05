Rinaudo no está desgarrado y se anota para el clásico

El mediocampista albiazul hizo tareas de kinesiología y van a evaluarlo para definir si juega ante Estudiantes. La importancia del encuentro impulsa al futbolista a querer estar como sea

Estoy mejor. Voy día a día a ver qué pasa”. Cortito y al pie. Así respondió Fabián Rinaudo cuando fue consultado sobre cómo se sentía, después de haber alertado al universo de Gimnasia con sus declaraciones luego de la eliminación ante Ponte Preta por la Copa Sudamericana: “Creo que me desgarré, justo ahora que viene el clásico”.

Sin dudas, la noche de descanso en La Casona (el plantel regresó al predio de Abasto tras el partido) y la sesión de kinesiología, sumadas al hecho de que el jugador no presentó síntomas de una ruptura fibrilar -la dolencia no ameritó estudios por imágenes-, dieron como resultado una buena noticia para el Lobo, ya que el futbolista no quedó descartado para el duelo ante el Pincha, sino todo lo contrario.

Promediando la etapa final del choque ante los brasileños, Fito sufrió una mialgia en el gemelo de la pierna derecha. Sin embargo, con todos los cambios realizados, continuó jugando, generando que la dolencia fuera en aumento. Por tal razón, el volante declaró ante las cámaras que la sensación que sintió era que se había desgarrado. Pero esto no fue así, y por consiguiente está en carrera para jugar el clásico, aunque van a evaluarlo de cerca para tomar una decisión definitiva.

“Rinaudo no está desgarrado, presenta una contractura en el gemelo derecho. Lo evaluaremos para que llegue al sábado. La idea es que no entrene y haga tareas de kinesiología para que pueda estar en condiciones”, le confirmó a este medio uno de los facultativos del plantel Tripero, Flavio Tunessi.

En cuanto al resto de los jugadores que arrastraban dolencias físicas, como Lucas Lobos y Maximiliano Coronel, todos se movieron a la par de sus compañeros y se encuentran a disposición de Gustavo Alfaro para ser convocados. Probablemente, Lobos ocupe un lugar en el banco de los relevos. Franco Niell, por su parte, con una ruptura fibrilar, estará ausente por cuatro semanas quedando afuera de los partidos ante Estudiantes, River, Colón y Banfield.

Alfaro analiza un cambio de nombres y sistema

Sin tiempo para descansar tras la eliminación a manos de Ponte Preta, el plantel de Gimnasia entrenó a puertas cerradas en las canchas 3 y 4 del predio de Abasto.

Los futbolistas que jugaron ante el cuadro brasileño realizaron tareas regenerativas, mientras que el resto efectuó un ensayo de fútbol en espacios reducidos.

En cuanto al equipo que tiene en mente, Gustavo Alfaro se tomará unas horas para evaluar cada una de las opciones, siendo el 4-4-1-1 la que más lo seduce. Si está bien, Rinaudo jugaría con Luciano Perdomo en el centro del campo; Sebastián Gorga ingresaría al lateral derecho, Facundo Oreja pasaría al izquierdo, Lucas Licht se adelantaría a la mitad de la cancha; mientras que Alemán jugaría cerca de Mazzola.

De todas maneras, por el momento solo son especulaciones que el DT intentará (o no) llevar a la práctica en el entrenamiento matutino que se desarrollará hoy en el predio de Abasto.