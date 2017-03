Rinaudo no se lo quiere perder y Alfaro lo espera en el Lobo

Fito realizó toda la actividad física sin inconvenientes y hoy será probado a fondo en la práctica de fútbol. Matos tendrá minutos y, en caso de responder, iría al banco de suplentes

Más allá de la incertidumbre que genera el reinicio del campeonato, el plantel de Gimnasia trabajó pensando en que el domingo recibirá a las 17 en el estadio del Bosque a Quilmes, tal como quedó programado en la AFA.

En este sentido, el trabajo táctico (y luego de definición) que realizó el grupo en la cancha número 2 del predio de Estancia Chica, a puertas cerradas, despejó parcialmente las dudas que tiene Gustavo Alfaro en cuanto a la conformación del equipo titular.

Fabián Rinaudo realizó una hora de actividad física en una intensidad considerable y, como no sintió molestias, sumado al deseo del jugador de poder estar presente ante el Cervecero, el entrenador albiazul aguardará hasta hoy para determinar si finalmente será de la partida.

La idea de Alfaro, en la práctica de fútbol que se llevará a cabo hoy en Abasto y no en el estadio del Bosque como estaba previsto, es probar al volante por espacio de veinte minutos. De no presentar inconvenientes, Rinaudo jugará en lugar de Luciano Perdomo; en caso de sentir dolor, se lo resguardará, y el juvenil continuará entre los once.

Por su parte, Mauro Matos también será exigido a fondo en el ensayo futbolístico. El delantero dejó atrás una distensión y, si no presenta molestias, contará con chances de ocupar un lugar en el banco de los relevos.

De esta manera, los once ante Quilmes serían: Martín Arias; Oreja, Guanini, Coronel, Licht; Perdomo o Rinaudo, Faravelli; Ibáñez, Alemán, Carrera; Mazzola.

Bottinelli y Niell, ausentes

La actividad matutina no contó con las presencias de Darío Bottinelli y Franco Niell, quienes por diferentes motivos se ausentaron del trabajo que realizó el plantel en Estancia Chica.

El volante amaneció con fuertes dolores estomacales y, ante la imposibilidad de poder desarrollar las tareas programadas, le recomendaron reposo hasta hoy. En caso de recuperarse, cuenta con chances de ser convocado para que ocupe un lugar en el banco de los suplentes el domingo. Por su parte, el delantero contó con un permiso especial de dos días, ya que en la tarde de ayer fue papá. De todas maneras, no será de la partida frente a Quilmes por una molestia muscular que arrastra desde la semana pasada.