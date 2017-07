Rinaudo:"Estoy contento de poder estar acá, los hinchas lo saben"

Fabián Rinaudo se convirtió en el gran referente del plantel y eso tiene con ver con su jerarquía como jugador, la idololatría que generó en el público Tripero y también la experiencia que fue acumulando con el paso de los años.

El volante dio hoy una conferencia y comenzó hablando de su continuidad: "Nunca tuve la posibilidad de definir la situación. La prioridad la tuvo, la tiene y la va a tener Gimnasia. Escuche ofertas porque Gimnasia no efectuaba la compra. Cuando Pellegrino me confirmó que sí, no dude".

"Para mí siempre estuvo claro, se armó un mundo raro y me molesto mucho la situación. Se habló de salario, de muchas cosas que no fueron. Eso me molestó mucho. Estoy contento de estar acá, eso lo saben todos los hinchas", agregó.

A su vez, reveló: "Estaba incómodo en mis vacaciones esperando el llamado de Gabriel. La pasé mal por todo lo que se habló. La decisión de mi continuidad fue de la dirigencia que hizo el esfuerzo de comprarme. Estoy agradecido".

Por otra parte, hizo hincapié en como los medios de comunicación y los periodistas fueron siguiendo el día a día de la operación: "Me molesto mucho el manejo del periodismo durante la negociación de mi continuidad. Me sentí mal".

Respecto a lo que se viene y el trabajo con el cuerpo Técnico: "Gracias a Dios el Club pudo efectuar la compra de mi pase y estoy donde quiero jugar. Estamos muy contentos con el nuevo cuerpo técnico y su nueva idea. Estamos realizando una pretemporada muy buena. Nos gusta el lugar y el trabajo del cuerpo técnico. Soso es una buena persona. Muy meticuloso y comprometido con su idea de juego, lo necesitábamos".

Por último, se refirió a la partida de dos ídolos de los hinchas: "A Chirola (Romero) y a Lucas (Lobos) los queríamos tener. Son referentes, nos dolió su salida".