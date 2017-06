Riquelme dijo que Tevez es "un buen chico" y ninguneó a Maradona

Juan Román Riquelme calificó hoy de "buen chico" a Carlos Tevez, a modo de respuesta a las duras críticas que le había asestado desde China.

"Lo único que puedo decir de Carlitos es que lo conozco de chiquito y es un buen chico, otra cosa no puedo decir, nada más que eso", sentenció Riquelme, y repitió en varias oportunidades esas palabras.

Tevez había disparado desde China que Riquelme le hace mal a Boca con sus declaraciones.

Sin embargo, Riquelme analizó: "si me pongo a pensar que Boca tiene seis copas y mis compañeros me hicieron ganar tres, tan mal no le hecho al club".

También optó por inmunizarse de las críticas de Diego Maradona, al sostener que no le interesa "nada de lo que diga".

"No escuché nada y no me interesa lo que diga. Cambio de canal, no me interesa lo que dice y mis amigos saben que no me pueden contar nada", dijo sin vacilar en una entrevista con el canal Fox Sports.

Tevez sacudió el avispero en Boca desde Shanghai, cuando la semana pasada apuntó contra Riquelme, después de que tiempo atrás el máximo ídolo xeneize cuestionara el rendimiento del equipo de Guillermo Barros Schelotto.

Riquelme se había despachado en más de una oportunidad contra el rendimiento de Boca, tanto en la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores 2016 como en este campeonato, y Tevez, que evitó responderle cuando aún estaba en el club y después se llamó a silencio tras su partida, lo acusó de hacerle mal al club con sus declaraciones.

A diez años de acaso su mejor obra en Boca, cuando condujo con su fútbol a ganar la Copa Libertadores 2007, la última que consiguió el club, Riquelme contestó pero sin redoblar la apuesta.

Fue mucho más distante y frio con Maradona al sostener que no le "interesa nada" de lo que diga el exentrenador del seleccionado argentino. Sin embargo, Maradona había sido menos crítico que Tevez.

Riquelme tenía previsto realizar este año su partido despedida en la Bombonera, pero confió hoy que aún no tiene fecha y dijo que quizá se dilata porque sabe que "va a ser la última vez".

"Es la última vez me ve voy a poner la ropa de futbolista para entrar al patio de mi casa. Me da un poquito de miedo. Me parece que quiero alargar un poquito más entrar por última vez a la cancha. Este año no se hace", confió

POLÉMICO Riquelme dijo que "no le interesa nada" de lo que diga #Maradonahttps://t.co/lKZG77VjRt — Diario HOY (@diariohoynet) 20 de junio de 2017