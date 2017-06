River no pudo con Colón en aburrido empate

Por la ultima fecha del torneo, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo doblegar a su par de Colón y terminaron en un aburrido 0 a 0.

Con este resultado el conjunto de la banda se clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores de America.

Síntesis

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Guillermo Ortiz, Germán Conti, Clemente Rodríguez; Nicolás Silva, Adrián Bastía, Christian Bernardi, Iván Torres; Nicolás Leguizamón y Diego Vera. Director técnico: Eduardo Domínguez.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Gonzalo Montiel, Luciano Lollo, Milton Casco; Gonzalo Martínez, Iván Rossi, Ariel Rojas, Exequiel Palacios; Lucas Alario y Marcelo Larrondo. Director técnico: Marcelo Gallardo.



Cambios: En el segundo tiempo, a los 16 minutos, Ignacio Fernández (R) por Larrondo y Tomás Andrade (R) Palacios; a los 23, Pablo Ledesma (C) por Silva; a los 35, Tomás Sandoval (C) por Leguizamón y Luis Olivera (R) por Casco, y a los 41, Yamil Garnier (C) por Torres.

Arbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe.