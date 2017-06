Ronderos confirmó la vuelta de los campeones

El secretario de Fútbol de Estudiantes confesó lo que anticipó este medio: Mariano Pavone y Pablo Lugüercio son nuevos jugadores del Pincha. Además, adelantó los próximos refuerzos

Tal como se informó en la jornada de ayer, Mariano Pavone y Pablo Lüguercio, campeones con Estudiantes en 2006, volverán a ponerse la camiseta albirroja desde el próximo sábado, cuando se inicie el ciclo de Gustavo Matosas en el Country Club de City Bell.

Diego Ronderos, secretario de Fútbol del Pincha, dialogó con este medio y confesó que ambos jugadores serán refuerzos del club; además, contó quiénes van a llegar en las próximas horas.



—¿Pavone ya es refuerzo?

—Mariano está muy cerca de ser incorporado, es muy probable que el sábado esté entrenando en el Country.



—¿Lugüercio también?

—Por Pablo hemos hablado, es una situación similar a la de Pavone, seguramente el fin de semana esté en City Bell.



—¿El técnico está de acuerdo?

—Matosas entiende la economía del club y no hemos tenido problemas para ponernos de acuerdo por los refuerzos.



—¿Pablo Álvarez?

—Da polifuncionalidad en la defensa, ya que puede jugar hasta de central. Hablamos y esperamos definirlo en las próximas horas.



—¿Gastón Campi está cerca?

—Por Gastón avanzamos mucho, estamos pensando a futuro en la defensa. Además, Nahuel

Estévez, de Comunicaciones, es un buen proyecto. También podría darse.

Los que están al caer

—¿Qué se puede decir de Anderson Plata?

—Es un jugador que nos marcó Gustavo, estamos hablando con su representante. El colombiano puede ser una alternativa considerable.



—¿Farías podría sumarse?

—El Tecla es un ídolo y la chance de que vuelva está presente. No quiero confirmar nada, pero Lombardi ya hablo con él y están charlando.

Deben vender en el receso

—¿Recibieron llamados por Ascacíbar y Foyth?

—Por ambos hay ofertas y la economía del club necesita una venta, por el mercado de pases. Veremos cuál es la mejor opción para todos.



—¿Barbona seguiría en Atlético?

—David podría continuar en Tucumán. También está Leonardo Gil, quien tiene varias ofertas. Con respecto al resto de los chicos que tienen que volver, me gustaría que los vea el técnico.



La Gata Fernández lucha por regresar

Gustavo Matosas le solicitó a la dirigencia un jugador creativo para el nuevo Estudiantes que se está armando. Gastón Fernández podría encajar en ese pedido y ya existieron llamados para su regreso.

El jugador mantuvo una reunión con el DT de Gremio y dialogó por teléfono con el presidente del conjunto brasileño, quien le informó que, para salir, el club que lo quiera deberá abonar cerca de 600.000 dólares.

En las próximas horas, podría haber novedades en cuanto a su posible llegada al Pincha, en lo que sería su cuarto ciclo en el club. Otro nombre en análisis es Matías Pérez García, ex-Tigre, que quedó libre del fútbol de los Estados Unidos.

Por otra parte, el club trabaja en la contratación de un delantero, que podría ser Rodrigo Amaral u otro futbolista de nacionalidad uruguaya.