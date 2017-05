Rosario Central es el dueño de la ciudad

Central se hizo pronto dueño del partido, cuando a los 9 minutos el Pachi Carrizo con una definición cruzada clavó un golazo para marcar el 1-0 y festejar en el Parque Independencia. Newell’s no pudo reaccionar después del impacto y todavía iba a sufrir otra decepción: a los 30 minutos, de cabeza, el goleador Marco Ruben amplió las diferencias y estableció el 2-0.

Al equipo local le faltaron argumentos futbolísticos y hasta anímicos para revertir una historia que se había complicado demasiado. De hecho, durante todo el complemento Central estuvo mucho más cerca de agrandar la ventaja en diversas oportunidades.

Sobre el final, apareció un motivo para la tensión. A los 38 minutos se hizo expulsar Leguizamón por un patadón a Scocco y, a los 44, Formica capturó un rechazo en la puerta del área para clavar el descuento. Poco le duró la esperanza a Newell’s. A los 45, cuando empezaba la segunda etapa,

Germán Herrera marcó el 3-1 que terminó con las incógnitas. La fiesta no pudo ser completa, porque cuando todavía no se habían apagado los gritos por el último gol, varios hinchas de Newell’s empezaron a arrojar proyectiles y lograron la suspensión del partido. Un episodio desagradable que no bastará para apagar la alegría de los hinchas de Central, que tuvieron un domingo soñado.

= Formaciones =

Newell's: Luciano Pocrjnic; Franco Escobar, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Juan Ignacio Sills o Jalil Elías y Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; e Ignacio Scocco. DT: Diego Osella.

Central: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Javier Pinola y Hernán Menosse; Washington Camacho, Damián Musto, Gustavo Colman y Federico Carrizo; Teófilo Gutiérrez y Marco Ruben. DT: Paolo Montero.

-Sintesís-

Goles: en el primer tiempo, 9m Carrizo (RC); 31m Ruben (RC). Segundo tiempo: 43m Formica (N); 45m Herrera (RC).

Cambios: en el primer tiempo, 45m Jacobo Mansilla por Quignon (N). Segundo tiempo: 17m Germán Herrera por Ruben (RC); 19m Víctor Figuera por Sills (N); 28m Héctor Fértoli por Paz (N) y Maximiliano Lovera por Carrizo (RC); 41m Mauricio Martínez por Gutiérrez (RC).

Expulsado: en el segundo tiempo, a los 38m Leguizamón (RC).

Arbitro: Federico Beligoy.

Estadio: Marcelo Bielsa