Rugby sin escalas: de Gonnet a Irlanda





Nicolás Terminiello, de Universitario, jugará en la Tercera categoría del país que es cuna de este deporte. Jorge Zulkouski lo captó para llevarlo al Viejo Continente

Hace un largo tiempo, Jorge Zulkouski, exrugbier de Universitario, viajó a Irlanda para experimentar el deporte en el Viejo Continente. Luego se avocó a dirigir un equipo de jugadores con capacidades diferentes y actualmente descubre talentos extranjeros para llevarse a Coolmine, un club que milita en la Tercera división del Irlanda.

Producto de su rol y una recomendación, Jorge se fijó en Nicolás Terminiello, quien en junio se trasladará al citado país.

La principal razón por la cual se escogen a jugadores argentinos es, según Jorge, que “la formación deportiva en el rugby de acá está más adelantada que en Europa”.

Es por ello que, tanto Zulkouski como Terminiello, se acercaron a la redacción de diario Hoy para adelantar lo que será este viaje sin escalas de Gonnet a Irlanda.

—¿Cómo se dio esta chance?

JZ:— Hipólito Groso, jugador de la U, fue becado un mes para jugar en Leinster, la provincia donde dirijo, y recomendó a Terminiello. Recuerdo que le dije: Necesito un segunda línea, y así apareció Nico.

—¿En qué contexto arribará Nicolás a Irlanda?

JZ:— Él irá a la Tercera categoría de Irlanda, que resulta muy competitiva. Allí mantienen el espíritu amateur y el objetivo de Coolmine, en Leinster, es llegar a la liga provincial. Este torneo es profesional y ocupa el segundo escalafón, detrás de la primera, que provee de jugadores a la selección de Irlanda.

—¿Por qué Irlanda?

JZ:—Porque es la cuna del rugby y hay muchos argentinos que aspiran ingresar a Europa.

—¿Qué vas a buscar allá?

NT:—Para cualquier jugador de mi edad (21 años) es muy bueno que surja esta chance. Nunca lo pensás. La idea es crecer como jugador.

JZ:—El club se responsabiliza del jugador, del trabajo y el transporte. Además, le otorgará un espacio para dirigir a los más chicos. Lo que va a hacer él, aún no se ha hecho. Quieren verlo trabajar. La idea también es hacer base con el idioma.

—¿Dejás algo acá?

NT:—Más que nada, el estudio. También la familia y amigos, por supuesto.

—¿Qué sentiste cuando se dio esta chance?

NT:—Estoy agradecido por el lugar, no todos te dan lo que ofrece el club: hospedaje y entrenar a los más chicos.

—¿Qué te inspira el rugby?

NT:—Le dedico más tiempo al rugby que al estudio, por ejemplo. Mi papá me va a matar si digo esto (risas). Juego desde los 7 años. El ambiente es fenomenal y a aquellos que no pueden pagar la cuota se los beca. Los amigos que te da el rugby no te los permite otra actividad.