Sampaoli no quiere “pisar el palito”, pero está muy cerca de la Selección

En silencio, de forma sigilosa para no herir susceptibilidades, Jorge Sampaoli quedó un paso más cerca de convertirse en el próximo entrenador de la Selección argentina a partir del mes de mayo.

Su representante, Fernando Baredes, se reunió el sábado en Barcelona con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, a los fines de empezar a elaborar una estrategia para lograr la salida anticipada del Sevilla de España.

Días atrás, el titular de este club había advertido sobre una inminente demanda a la AFA, en caso de que se avasallen los derechos de la institución, para hacer valer el contrato vigente con el entrenador ante una eventual oferta para contratarlo. Por tal motivo, el hombre que sacó campeón a Chile de la Copa América por primera vez envió a su abogado para fijar las condiciones de su futura vinculación con la AFA, que al parecer sería por cinco años (hasta 2022), siempre y cuando primero logre la clasificación de la Selección argentina al próximo Mundial de Rusia 2018.

Tapia, quien manifestó que su viaje a Europa tenía como objetivo hacer todo lo posible para que la FIFA le baje la sanción de cuatro fechas a Lionel Messi, no está perdiendo el tiempo en España y, si bien nadie pudo confirmar aún una reunión con La Pulga, en las próximas horas, en la antesala del partido entre Barcelona y Real Madrid, este encuentro podría concretarse.

Por lo pronto, la casa madre del fútbol argentino debería pagar cerca de 1.500.000 euros para hacer efectiva la cláusula de salida de Sampaoli del Sevilla y solventar a un cuerpo técnico que tiene a más de diez integrantes.

“No me reuní con nadie. Sí lo hizo mi representante, no puedo responder por él”, contó Sampaoli ayer, luego del empate de su equipo con el Valencia.

Claramente, el hombre está respetando su palabra con el presidente sevillano. Pero…

“A la genialidad de Messi hay que crearle un soporte”

En el contexto de una entrevista con el diario AS de España, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, analizó el futuro de la Selección argentina y la necesidad de que el entrenador que se haga cargo del equipo pueda contener y rodear adecuadamente a Lionel Messi.

“En Argentina no aprovechamos ni a Messi ni a Agüero, tampoco a Dybala o a Higuaín. Cada vez se hará más complejo, por el paso del tiempo. No podemos depender de un solo jugador. A la genialidad de Messi hay que crearle un soporte. Y hoy ese soporte no está”, explicó la Brujita.

Desde España, Claudio Tapia aportó firmes señales para que Verón se convierta de forma oficial en el nuevo secretario de Selecciones Juveniles y así poder empezar a trabajar en un proyecto a largo plazo.