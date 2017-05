Sampaoli se refirió a los silbidos durante su despedida del Sevilla

El inminente director técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, rompió el silencio este sábado a los silbidos recibidos al inicio del encuentro de la afición, Sampaoli culpó a la prensa: "Ganaron ustedes", dijo a los periodistas. "Los que querían que me silbaran lo lograron. No sentí agravio en el campo. Si me silbaron, ganaron la batalla los que querían que hubiera silbidos. No me voy de aquí ni por plata ni como un mercenario, me voy a la selección de mi país", concluyó.

En tanto, el entrenador insistió, luego de poner fin a su temporada en el Sevilla con una goleada ante Osasuna (5-0) que corresponde a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolver su contrato con el equipo español para hacerse cargo de la albiceleste.

"Argentina tiene que resolver mi contrato con el Sevilla. El presidente está al tanto de todo y son ellos los que tienen que negociar. No puedo generar presión para que alguien me contrate. La AFA tendrá que vincularse a mis obligaciones y derechos en ese contrato", declaró en conferencia de prensa. "El camino de la aceptación de que me vaya a Argentina no depende de mí en exclusiva, no me compete", añadió.

