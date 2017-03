San Carlos cayó en Casanova: Almirante Brown golpeó justo

El Celeste no consiguió sumar ante la Fragata y cayó 1 a 0. De contragolpe podría haber lastimado, pero se resguardó y en el inicio del complemento Heredia marcó para el local

Villa San Carlos perdió 1 a 0 como visitante frente a Almirante Brown, marcando su estreno en la reanudación de la B Metropolitana. El local manejó la pelota y pudo lastimar al Celeste recién en el minuto 2 del complemento.

La idea era clara para la visita: cortar, escalar metros rápidamente y definir. En el último ítem, el de Berisso deberá mejorar. La Fragata, por el contrario, llegó al gol de la mano de Leonardo Heredia, que ya antes había avisado.

En defensa se sintieron las ausencias de Federico Slezack y Ezequiel Aguimcer aunque Pablo Bangardino dijo presente para traerle seguridad al fondo Villero cada vez que el local se acercaba. Hasta el momento del gol, cuando pudo vulnerar la estructura de jenga de San Carlos. El arquero debutó con la Celeste y Luciano Machín, también.

En el inicio del segundo tiempo, luego de una primera etapa en donde la Villa había podido emparejar el partido, llegó Heredia para lastimar a la defensa del Celeste. El 10 del local, con espacios, la clavó en un ángulo, inatajable para Bangardino.

Desde la conversión del Mirasol, San Carlos se descontroló y no jugó bien. No encontró el orden defensivo que sostuvo en el primer tiempo, pero en ataque continuó obligando, ya no de manera uniforme y en conjunto, sino por las bandas y con desbordes de Gerardo Maciel y Nicolás Cabrera.

A partir de los 22 minutos del segundo tiempo Facundo Besada comenzó a inclinar la cancha con los cambios, pero no le alcanzó. Los ingresos de Gabriel López y Joaquín Romea no culminaron teniendo el peso ofensivo que requirió el entrenador: llegaba débil en ataque y con poca gente. Sobre el cierre, cuando San Carlos iba “a la carga Barracas”, lo tuvo el “Pájaro” Miranda.

El viernes a las 16, dentro de una semana, la Villa enfrentará por la fecha 21 a Defensores de Belgrano en el Genacio Sálice, y por la 22 a Deportivo Riestra de visitante.

Completaron la 20

Riestra, al mismo tiempo que Villa San Carlos, cayó 3 a 1 ante Excursionistas, que pasó al Celeste en los promedios, pero no le alcanzó para salir del fondo de la tabla de promedios en la B Metropolitana.

Al unísono, Tristán Suárez empató en Ezeiza ante Deportivo Morón 1 a 1. Al cierre de esta edición jugaban Platense y Barracas Central.

B Nacional: se recupera la séptima

El 22 de septiembre se recurrió a un paro, antes de la fecha 7, por incumplimiento de un acuerdo económico entre la B y la Comisión Normalizadora.

Dicha jornada se recuperará hoy y mañana. Brown de Adrogué-Argentino jugarán a las 15.30, televisado por TyC Sports. A las 21, Douglas Haig-San Martín (T), y a las 21.05, Ferro-Los Andes, también por TyC Sports.

Mañana proseguirá a las 16 con Brown (PM)-Nueva Chicago y Almagro-Juventud Unida (G). A las 20, Estudiantes (SL)-Crucero (M) y, a la par, All Boys-Gimnasia (J). Por TyC Sports, a las 20.05, Villa Dálmine-Chacarita. A las 21, Atlético Paraná-Instituto y Boca Unidos-Santamarina; cerrarán a las 22, Central Córdoba-Flandria.