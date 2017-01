San Carlos puso primera con un objetivo definido















Con 25 jugadores, el Celeste de Berisso retornó a los entrenamientos en su estadio con la mirada puesta en la permanencia de la B Metro

El plantel profesional de Villa San Carlos comenzó los trabajos de pretemporada. El equipo que dirige Facundo Besada trabajó en el estadio Genacio Sálice y en las adyacencias del mismo en las calles de Berisso.

Si bien en el primer día la Villa entrenó en terreno berissense, la parte más dura de la etapa de preparación la realizará en un predio deportivo ubicado en la ciudad de La Plata.

Con respecto al mercado de pases, la única baja confirmada es la de Matías “Tito” Birge, quien no continuará en el club. El jugador seguirá su carrera en Deportivo Madryn, entidad desde donde llegó en 2015. El primer refuerzo será Pablo Bangardino, quien ya se venía entrenando con el plantel desde octubre de 2016. Si bien el arquero aún no firmó contrato, tiene todo acordado para hacerlo en el transcurso de la semana.

Los que dijeron presente

Los 25 jugadores que se presentaron a entrenar bajo la atenta mirada del cuerpo técnico que encabeza Facundo Besada y además llevaron a cabo los trabajos físicos con el profe Gonzalo Uranga fueron los siguientes: Francisco Del Riego, Emanuel Tarabini, Joaquín Romea, Nahuel Fernandes Silva, Emiliano Córdoba, Nahuel Figueredo, Gonzalo Raverta, Leonardo Morales, Pablo Miranda, Luciano Machín, Lucas Callejo, Agustín Amoroso, Matías Sen, Gonzalo Paredes, Pablo Bangardino, Nicolás Cabrera, Francisco Di Fulvio, Ezequiel Aguimcer, Cristian Campozano, Mauro Raverta, Jonatan Galloso, Gerardo Maciel, Rodrigo Corvalán, Gabriel López y Emanuel Ávalo Piedrabuena.

“Para este club nada es imposible”

Tras el primer entrenamiento, Mauro “El Pollo” Raverta, uno de los referentes que posee el celeste de Berisso, dialogó con diario Hoy y dejó sus expectativas de cara al duro semestre que se viene.

Agotado luego de los trabajos del profe Uranga, el defensor comentó: “La verdad es que vino bien el descanso para poder estar con la familia. Sabemos que arrancamos uno de los semestres más duros de los últimos tiempos. Hemos pasado muchos momentos difíciles, pero hay que afrontar el presente con mucha responsabilidad”. Luego añadió: “Hoy el fútbol vive una realidad complicada, pero tenemos que sacar adelante la situación. No nos queda otra que mirar hacia adelante, con mucho sacrificio y humildad”.

El Pollo confía en las virtudes del equipo, y confesó: “Para este club nada es imposible. Esperemos que salga todo bien a partir de ahora. El equipo, si está bien física y mentalmente”.

Mauro detalló sus posibilidades dentro del plantel: “Estoy acá para dar lo mejor, siempre lo hice así. Después, si me toca estar o no, eso ya es decisión de Facundo (Besada). Yo lo respeto mucho, él fue quien me trajo hace 15 años a este hermoso club”. Y agregó: “Ahora lo principal es hacer una buena pretemporada y encarar de la mejor forma todo lo que viene”.

Sobre el final, el histórico Pollo Raverta dejó un mensaje para toda la gente del Celeste. “El hincha de San Carlos siempre apoya y tiene fe en los jugadores, lo que nos fortalece. Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas por ellos, para dejar a esta institución en el lugar que se merece”, concluyó el experimentado lateral.