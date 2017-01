Sangre brasileña, con acento Tripero





La brasileña Fernanda Melo y su compatriota, Jerónimo Ferreira, jugadores de los equipos de vóley y básquet de Gimnasia, se encuentran por estas horas viviendo una situación particular, e histórica a la vez, en el club de calle 4. Es que ambos son nacidos en Brasil y han revolucionado al deporte albiazul con sus presencias.

Fernanda, recién llegada a nuestra ciudad, arribó a Las Lobas para reforzar al equipo de Paula Casamiquela, a pocos días de haber comenzado la pretemporada; mientras que el pivote afronta su segundo año en el Torneo Nacional de Ascenso, en el primer equipo de básquet que comanda César Adriani, y hoy estará jugando su segundo partido del año en el Poli (desde las 21.30, ante Atenas de Carmen de Patagones).

Al respecto, la opuesta nacida en Barbacena, en el estado de Minas Gerais, y el pivote oriundo de la ciudad turística de Florianópolis, arrojaron sus sensaciones con este medio sobre el paso por Argentina.

—¿Cómo comenzaron este 2017 y cuáles son los objetivos?

FM:—Muy bien. Primeramente quiero agradecer a Gimnasia por abrirme las puertas y llegar al vóley argentino, ya que es la primera vez que salgo de mi país. Estoy con muchas ganas de lograr grandes cosas con este plantel y llegar bien lejos en los torneos que afrontemos.

JF:—Ya estoy muy bien adaptado a la Argentina, me siento como en casa. En cuanto a la nueva temporada, no arrancamos de la mejor manera, pero ya tendremos revancha hoy para empezar a retomar el camino de la victoria. El TNA es muy duro, pero tenemos confianza de que vamos a revertir la situación.

—¿Qué significa estar representando a Brasil en Argentina?

FM:—Un orgullo; como te decía, es mi primera

vez como extranjera en un club, y llegar a la Argentina, que tiene una liga tan competitiva, me motiva a brindar el máximo para representar a mi país de la mejor manera.

JF:—Me siento muy feliz viendo que Argentina y Brasil, de manera más fluida, empiezan a intercambiar jugadores. Es un placer tener a una compatriota del otro lado y poder representar a nuestro país.

—¿Han tenido la posibilidad de conocerse?

FM:—No, por ahora no. Lo he visto, pero de lejos, ya que no tuvimos la posibilidad de conocernos. Es muy importante tener a un joven de mi país en el mismo club, así que ya hablaremos un rato en portugués (risas).

JF:—En verdad, no. Con el correr de los días seguramente charlemos un poco para sentirnos más cerca de nuestra tierra.