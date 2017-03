Sangre Pincha en el Panamericano de Judo

El próximo sábado se pondrá en marcha el prestigioso certamen en el Cenard, con la presencia de Juan Macazaga en el seleccionado nacional. El deportista de Estudiantes dialogó con Hoy y deslizó sus sensaciones

El judo de Estudiantes ha hecho escuela a nivel local, nacional e internacional. Con Paula Pareto (formada en la cantera Pincha) como referente para todos los deportistas del club y el país, los representantes albirrojos que compiten en los diferentes torneos tienen la gran responsabilidad de seguir dejando la bandera estudiantil en lo más alto del podio.

Tal es el caso de Juan Macazaga, el judoca de 27 años que competirá en la categoría “hasta 90 kilos”, quien representará al León dentro del seleccionado nacional en el Panamericano que se disputará en el Cenard.

El hombre nacido en Río Negro, que además trabaja como seguridad en la guardia edilicia de la Facultad de Ciencias Económicas y entrena seis veces a la semana, dialogó con este medio y brindó sus sensaciones.

—¿Cómo te preparás para la competencia?

—Venimos haciendo un trabajo de todo un año con mis entrenadores y compañeros. La verdad es que me siento muy bien y tranquilo. Ya comenzó la etapa de descarga para llegar en óptimas condiciones a la competencia. Trato de estar concentrado al máximo.

—¿Con qué expectativas llegás?

—Mi idea es estar a la altura de las circunstancias. Tengo que pararme en la colchoneta y dar todo, como es la costumbre Pincharrata, más allá de cualquier resultado.

—¿Cómo comenzó tu incursión en el judo?

—Comencé en mi pueblo natal, El Bolsón, cuando tenía 13 años, pero mi escuela era muy chica y no estábamos federados, por lo que las competencias eran escasas. Mi carrera deportiva propiamente dicha comenzó cuando vine a La Plata a entrenar a Estudiantes, con los profesores Fernando Yuma y Elizabeth Copes, quienes me formaron y me enseñan día a día. Hoy en día el judo está arriba en la tabla de mis prioridades. Me despierto y acuesto pensando en este deporte, todo en mi vida gira alrededor del judo.

—¿Qué significa representar a Estudiantes, más aún teniendo en cuenta que Paula Pareto es la gran referente argentina?

—Es un orgullo muy grande. Estudiantes es un club que me dio mucho y estoy realmente agradecido. Llenar los zapatos de Paula es muy difícil porque es un ícono del judo: no me atrevo ni a compararme (risas).

—¿Cuáles son los objetivos? ¿Soñás con los Juegos de Tokio 2020?

—Mi meta es mantener el rendimiento y que me sigan convocando, para poder llegar lo más lejos posible. Tokio es el sueño de todo judoca, pero prefiero ponerme objetivos más a corto plazo e ir avanzando paso a paso.