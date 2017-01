Sangre Puma y Marista en el Seven de Punta del Este

En diálogo exclusivo con diario Hoy, el jugador de San Luis, Renzo Barbier, arrojó sus sensaciones sobre el arranque del certamen de rugby que jugará con el seleccionado argentino en Uruguay

Después de afrontar un 2016 en el que las lesiones le jugaron una mala pasada, perdiéndose la histórica llegada de San Luis a las semifinales en el URBA Top 14 más los diferentes compromisos con Los Pumas Seven, el platense Renzo Barbier apuesta a pisar fuerte este año y se prepara para afrontar un 2017 cargado de actividades. Uno de los destinos turísticos por excelencia en el mundo lo estará recibiendo por estas horas, ya que mañana comenzará a desarrollarse el Seven de Punta del Este.

La tan esperada competencia se llevará a cabo en el Campus de Maldonado y Argentina integrará el Grupo B junto a Brasil, Uruguay y Estados Unidos. En ese sentido, el platense, pieza clave en el equipo albiceleste, deslizó sus sensaciones con el diario Hoy.

—¿Qué te genera esta nueva convocatoria a Los Pumas 7s?

—Estar en este equipo siempre implica una alegría muy grande. Representar al país es un desafío importante y a la vez me llena de orgullo. Uno lo encara con mucha energía, tratando de dar lo mejor.

—¿Estás desde el año pasado con el seleccionado?

—Claro. Yo ingresé en el sistema de convocatoria de Los Pumas 7s en 2016 y me lesioné jugando un circuito en Sudáfrica. Lamentablemente esta situación me marginó de varios compromisos: estuve solo en una gira y después afronté la temporada en pos de la recuperación definitiva. Ahora, por suerte, estoy nuevamente en carrera.

—¿Lo tomás como una especie de revancha?

—En realidad lo asumo como una nueva oportunidad que me da este deporte. Espero devolver la confianza que depositaron en mí con buenas actuaciones.

—¿Cómo viviste el año de San Luis desde afuera?

—Estar lesionado al principio siempre genera una tristeza muy grande. Veía que al equipo le iba muy bien y no podía hacer mi aporte. Me hubiera gustado formar parte de ese proceso y vivir lo que vivieron los muchachos, que fue algo increíble. Pero uno tiene que saber que el deporte es así y te puede tocar lesionarte. De todos modos, la experiencia me sirvió mucho para crecer como deportista y volver con todo.

—¿Fue fundamental el apoyo de la familia en la recuperación?

—Sí, totalmente. Mi novia me banca y mi familia también. En estos momentos uno necesita del apoyo familiar y siempre puedo contar con ellos. Son un pilar muy importante, sin ellos sería imposible llegar a este nivel.

—¿Qué expectativas tenés de este Seven, teniendo en cuenta que es el primero del año?

—Las mejores, como siempre. Será durísimo: enfrentaremos a rivales como Brasil, Uruguay y Estados Unidos, que siempre nos complican. Pero tenemos mucha fe para llegar alto.

“Le debo mi presente a San Luis”

El jugador Marista no se olvidó de su club, al que hizo partícipe de su inmejorable momento personal. “San Luis tiene que ver en todo. Me formó como jugador y persona. Los logros deportivos, las convocatorias, son gracias al club. San Luis fue la escuela que me brindó las herramientas para estar acá”, tiró.

Además, deslizó: “Cuando uno juega en un seleccionado está representando al club y a la formación que te brindó. Le debo todo a San Luis y espero este año vestir la camiseta y devolverle lo que me enseñó”.