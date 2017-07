Se aburrió del tenis y lo multaron con 15.000 dólares

El australiano Bernard Tomic sufrió una severa sanción por declarar que se sentía desmotivado tras culminar su participación en Wimbledon

Las declaraciones de Bernard Tomic tuvieron serias repercusiones en Wimbledon. El australiano, quien cayó en primera ronda, confesó haberse “aburrido” en la cancha y fue severamente castigado por haber jugado desmotivado.

En su debut, Tomic (número 59 del ranking ATP) perdió ante el alemán Mischa Zverev por un contundente 6-4, 6-3 y 6-4. Las declaraciones que hizo ante la prensa una vez terminado el partido le valieron una multa de 15.000 dólares, por parte de la organización del Grand Slam.

“No estaba ahí ni mental ni físicamente, no sé por qué. Me sentí un poco aburrido, para ser sincero. Traté al final, pero ya era tarde”, dijo el

australiano. Y sus dichos posteriores lo complicaron aún más: “Levantar un trofeo o que me vaya bien ya no me satisface. Poco me importa si llego a la cuarta ronda del US Open o si pierdo en el debut. Para mí, es lo mismo. Yo sé que voy a jugar los próximos diez años y, cuando termine mi carrera, no voy a tener que trabajar”.

Sin embargo, Tomic no solo recibió una multa económica, sino que además perdió un importante sponsor: la marca de raquetas e indumentaria Head decidió dejar de trabajar con él.

Nole, a paso firme

El serbio Novak Djokovic venció al letón Ernests Gulbis sin perder un set y avanzó a los octavos de final del torneo de Wimbledon. Djokovic, ex número uno del mundo y segundo favorito, superó a Gulbis (quien había eliminado al tandilense Juan Martín Del Potro en la ronda anterior) por 6-4, 6-1 y 7-6 (7-2) en dos horas y 13 minutos de juego.

Nole, tres veces campeón en Wimbledon, enfrentará mañana al francés Adrian Mannarino, que derrotó por 7-6 (7-3), 4-6, 5-7, 6-3 y 6-2 a su compatriota Gael Monfils, por un lugar en los cuartos de final.