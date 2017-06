Se confirma el anticipo y el Chapu no arranca la pretemporada

En una parte de la entrevista concedida a este diario, el secretario de Fútbol de Estudiantes, Diego Ronderos, ratificó la información publicada en las últimas horas con respecto a que

Leandro Desábato e Israel Damonte seguirán en el Pincha por un tiempo más.

Sin embargo, el dirigente aclaró que Rodrigo Braña no estará presente el sábado en el primer entrenamiento del ciclo de Gustavo Matosas, ya que antes de tomar una decisión debe resolver varias cuestiones en una reunión prevista para el domingo en la zona de City Bell.

“El Chapu el sábado no estará entrenando en el Country Club, ya que el domingo nos vamos a juntar. Vamos a charlar sobre lo que desea él, nuestra intención es que pueda seguir en el club un tiempo más, lo creemos importante”, manifestó Ronderos.

Cabe resaltar que tanto Braña como Estudiantes tienen la voluntad de extender el contrato por un año más, pero todo depende de la evaluación de Gustavo Matosas, quien ya se comunicó con Damonte y Desábato, pero aún no lo ha hecho con el Chapu.

El Chapu tiene las puertas abiertas para jugar un año más en Quilmes y todo está sujeto al proyecto deportivo del nuevo entrenador albirrojo. En el sur del Gran Buenos Aires sueñan con volver a contar con un ídolo de la institución para volver a Primera división.