Se cortó el envión de Jaguares: perdieron 18 a 13 con Sharks

Jaguares, la franquicia argentina para el Súper Rugby, cortó hoy su seguidilla de tres triunfos y perdió 18-13 con Sharks, en el estadio Kings Park de Durban, por la séptima fecha de la competencia.

El encuentro fue parejo y deslucido para los argentinos, en tanto que los sudafricanos golpearon en los momentos justos y se llevaron el merecido triunfo.

Jaguares volverá a presentarse el sábado 15 de abril ante Bulls, en condición de visitante.

El partido tuvo un rendimiento flojo de los dos conjuntos, ya que el desorden y las imprecisiones fueron el común denominador.

Los sudafricanos golpearon primero, ya que a los 6 minutos Cobus Reinach le robó una pelota en ataque a Pablo Matera y corrió hacia el ingoal argentino para marcar el try y ponerse arriba 5-0. Luego, Curwin Bosch desvió su patada y no pudo estirar la brecha.

Jaguares, sin demasiada claridad, avanzó y en dos penales de Nicolás Sánchez lo dio vuelta 6-5.

La imagen del encuentro fue deslucida, pero Sharks arremetió sobre el final de la etapa y encontró la ventaja en un penal de Bosch, para irse al descanso 8-6.

Los sudafricanos volvieron a golpear en el inicio del complemento ante la desconcentración de los hombres argentinos. A los 3, Anre Esterhizen, a pura potencia, logró el try y luego Bosch la pertinente conversión para aumentar 15-6.

En medio de un trámite deslucido, Sánchez vio la segunda amarilla, y pese a quedarse Jaguares con 14 jugadores, Agustín Creevy logró con coraje el try que mantuvo en carrera a la formación de Raúl Pérez. Bautista Ezcurra anotó el disparo en medio de los palos y el encuentro se puso a tiro 15-13.

Pero, Sharks volvió a adelantarse y a tres minutos del final consiguió un penal de Bosch para cerrar el cotejo 18-13.

Síntesis del partido: Sharks: Tendai Mtawarira, Franco Marais, Coenie Oosthuizen; Etienne Oosthuizen, Stephan Lewies; Tera Mtembu (capitán), Jean Luc du Preez, Daniel du Preez; Cobus Reinach, Curwin Bosch; Luazi Mvovo, Anre Esterhizen, Kukhanyo Am, Kobus van Wyk; y Garth April. Entrenador: Robert du Preez.

Jaguares: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán), Ramiro Herrera; Marcos Kremer, Matías Alemanno; Pablo Matera, Tomás Lezana, Leonardo Senatore; Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Bautista Ezcurra; y Joaquín Tuculet. Entrenador: Raúl Pérez.

Tantos en el primer tiempo: 6m try de Reinach (S), 12m penal de Sánchez (J), 15m penal de Sánchez (J) y 29m penal de Bosch (S). Tantos en el segundo tiempo: 3m try de Esterhizen (S) y conversión de Bosch (S), 22m try de Creevy (J) y conversión de Ezcurra (J) y 37m penal de Bosch (S).

Amonestado en el segundo tiempo: 18m Sánchez (J).

Arbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Kings Park, Durban (Sudáfrica).