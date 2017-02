Se especula con la ida de Agüero al Real Madrid

El delantero Sergio "Kun" Agüero parece no tener la titularidad tan asegurada en el Manchester City inglés tras la llegada del brasileño Gabriel Jesús y esa situación aumentaría las chances de que el ex jugador de Independiente pueda acercarse al Real Madrid, de España, entidad que desea contratarlo hace varios años, señaló hoy la prensa española.

Agüero no tenía competencia en cuanto a la titularidad como delantero en el Manchester pero todo cambio con la llegada de Gabriel Jesús, ex delantero del Palmeiras y titular en el seleccionado de Brasil en la ofensiva junto con Neymar, señaló el diario As.

Manchester abonó 35 millones de euros por el brasileño, que fue campeón con el Palmeiras y ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y ya los hinchas comienzan a pedirlo como titular después de jugar tres cotejos y hacer un gol.

Hoy el City estaría dispuesto a escuchar ofertas del Real Madrid, según la prensa inglesa, ya que Agüero tiene 28 años y podría ser el momento ideal para venderlo y buscar otro delantero que pueda asimilar la suplencia si el brasileño rinde como se espera en Manchester.

No obstante, los números de Agüero son buenos ya que en esta temporada suma 18 goles en 25 partidos oficiales mientras que el año pasado consiguió 11 goles más en los 44 disputados. Aun así el Real Madrid no lo tendrá fácil si decide cumplir al fin el sueño de fichar a Agüero porque Juventus de Italia y Paris Saint Germain lo tienen como objetivo.