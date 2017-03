¿Se juega la fecha? El Gobierno pagó la rescisión de Fútbol Para Todos





El gobierno nacional informó hoy a través de un boletín oficial que aprobó pagarle a la AFA la suma de 350 millones de pesos con la cual quedó oficialmente rescindido el programa Fútbol Para Todos.

Los considerandos del comunicado dejan explícito que “las partes acordaron en el acta acuerdo de rescisión bilateral la entrega de la suma de $350.000.000 por parte del Estado Nacional a la AFA, en virtud de la rescisión que se acuerda y conforme a los derechos y obligaciones de ambas partes”.

El escrito además subraya que “los representantes de los clubes resolvieron aprobar por mayoría, la rescisión del Contrato de Asociación entre la Jefatura de Gabinete de Ministros con la AFA para la transmisión de espectáculos de Fútbol por televisión abierta y gratuita, de fecha de 20 de agosto de 2009 con sus respectivas adendas, y acuerdos complementarios”.

De esta manera quedó derogada la Decisión Administrativa N° 221/09, que no es otra cosa que el programa Fútbol Para Todos anunciado el 21 de agosto de 2009 por la ex presidente Cristina Kirchner en un recordado acto celebrado en el predio de la AFA en Ezeiza en el que estuvo flanqueada, entre otros, por Diego Armando Maradona y Julio Humberto Grondona.

El gran interrogante es: Si está el dinero, ¿por qué sigue el conflicto que mantiene en pausa al fútbol?

Lo que sucede es que la deuda salarial de los clubes supera el dinero que depositó el Estado. Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, se mantiene firme en su postura de impedir el inicio de la actividad hasta tanto no se cancelen las obligaciones.

En este sentido, Daniel Angelici informó el martes cómo se repartirá el dinero, prorrateo que da cuenta de por qué continúan las discusiones: "Está estipulado que el 5% de lo recibido por la rescisión del contrato de FPT más los 40 millones del sponsor principal queda en la AFA para los gastos corrientes, de eso además 112.600.000 millones van para el Ascenso y el resto se reparte en clubes de Primera".

Los números del reparto de los 350 millones

• 5% a la AFA: 19 millones

• Ascenso: 112.600.00

• Clubes de Primera: 228.400.000

El gremio pide la cancelación total de las deudas salariales de todas las categorías para que el conflicto se destrabe. Al no alcanzar el dinero, la decisión es no comenzar ni siquiera si el Gobierno llegara a dictar la conciliación obligatoria, la que no sería acatada. "No hay chance alguna de que arranque el fútbol este fin de semana", sentenció Marchi.

El otro conflicto latente es el de los clubes que cumplieron con sus obligaciones, a los que se les pidió que fueran solidarios con los que mantienen deudas para que puedan saldarlas.