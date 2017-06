Se montó un operativo de 450 efectivos para el casamiento de Messi

Un amplio operativo de seguridad que contempla el desplazamiento de 450 efectivos de distintas fuerzas entre provinciales y nacionales se puso en marcha esta mañana por el casamiento de Lionel Messi con Antonella Roccuzzo y que se extenderá hasta el sábado, una vez que hayan partido gran parte de los 250 invitados.

Personal de Tropas de Operaciones Especiales (TOE), la Policía de Acción Táctica (PAT) y Cuerpo de Guardia de Infantería de la provincia de Santa Fe, junto a personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ambas fuerzas federales, comulgarán en el esquema de seguridad, tanto en aeropuerto Islas Malvinas, en los alrededores del hotel City Center, y en el trayecto de un punto al otro.

El cuidado es puntilloso habida cuenta que Rosario es una de las ciudades con mayor índice de homicidios del país, y especialmente en la zona sur, donde se erige el hotel del empresario kirchnerista Cristóbal López, escenario de la boda.

También, se han sumado al despliegue de integrantes de la Guardia Urbana y Control Urbano de la Municipalidad de Rosario.

El operativo se inició a las 8 de la mañana, poco antes de que empezaran a llegar aviones privados al aeropuerto del barrio de Fisherton. Por caso, pasadas las 10 llegaron en un avión compañeros de Messi en el Barcelona, entre ellos Carles Puyol y Xavi Hernández, el goleador camerunés Samuel Eto'o, su amigo Cesc Fabregas, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Desde la municipalidad de Rosario y del Ministerio de Seguridad de Santa Fe descartaron que el operativo restrinja el control delictual en el resto de la ciudad. El secretario de Control y Convivencia de la municipalidad, Gustavo Zignago, señaló a los medios que "si pensamos que en un partido de fútbol, se disponen entre 300 y 400 efectivos cuando no hay publico visitante y 700 cuando hay hinchada visitante, y así todo no merma la seguridad en Rosario, esto no tiene comparación".