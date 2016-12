Se plantó por Andújar

Boca insiste otra vez en contratar a Mariano Andújar. Luego de la primera oferta que consideraron insuficiente, el Xeneize le puso plazos a Estudiantes hasta el primer día hábil del próximo año para contestar, pero la comisión directiva no quiere saber nada con negociar en esos términos. Si bien mantienen las formas, la dirigencia no quiere entrar en la “locura” del mundo Boca y es por eso que, de no mediar imprevistos, el arquero seguirá atajando para el equipo de Nelson Vivas.